Без фотошопу та макіяжу: 55-річна Ніколь Кідман на тренуванні (фото)

Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру під час інтенсивного тренування.

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55-річну австралійську акторку Ніколь Кідман помітили на тренуванні в парку Сіднея. Про це пише Daily Mail.

Акторка була повністю зосередженою, коли займалася спортом за допомогою набору еластичних резинок.

Ніколь продемонструвала свою підтягнуту статуру в модному спортивному одязі, включаючи фіолетовий топ із короткими рукавами. Вона додала велосипедні шорти темно-синього кольору та завершила ансамбль кросівками.

Зірка "Великої маленької брехні" була без макіяжу, а її світле волосся було розпатлане через інтенсивність тренування.

Кідман веде активний спосіб життя, тому що виросла в сім'ї, яка любила займатися спортом.

Після кількох років участі її сім'ї в популярному спортивному заході City to Surf в Австралії Кідман тепер насолоджується поєднанням спінінгу, йоги та бігу.

Раніше Кідман поділилася своїми порадами з фітнесу під час інтерв'ю Los Angeles Times, пояснивши: "Різноманітність — найкращий спосіб [бути у формі], який я знайшла. Якщо ви думаєте, що прокидатиметеся та бігатимете по п'ять миль щоранку до кінця свого життя, натисніть кнопку повтору через тиждень, тому я намагаюся змішувати це зі спортом, бігом, йогою та навіть просто прогулянками з чоловіком і дітьми”.

Нагадаємо, Ніколь Кідман помітили на прогулянці з дорослими дочками.

Також Фокус писав про престижну кінонагороду, яку присвоїли Ніколь Кідман.