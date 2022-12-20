Ніколь Кідман з дорослими доньками потрапили в об'єктив папараці

Обидві дівчинки, народжені сурогатною матір'ю, виглядають копіями акторки.

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Голлівудська акторка Ніколь Кідман, її чоловік Кіт Урбан та їхні дочки, які народилися від сурогатної матері, 14-річна Сандей та 12-річна Фейт, потрапили до об'єктивів фотографів в аеропорту Сіднея. Про це пише Daily Mail.

55-річний музикант Кіт Урбан, який перебував в Австралії і незадовго до цього виступив із концертом, зустрів свою родину, яка прилетіла на Різдво.

Ніколь намагалася виглядати стримано і для перельоту вибрала джинси прямого крою, сірий джемпер та білі кросівки. Стильна зірка завершила свій образ видовженим чорним пальто, чорною кепкою, сонцезахисними окулярами та стьобаною сумочкою.

Старша дочка для перельоту вибрала сірий костюм, молодша — светр та коротку спідницю. Чоловік Ніколь також вибрав неформальний образ: футболку, кардиган та чорні спортивні штани.

Ніколь була в гарному настрої, махала та посміхалася папараці.

Як зазначають західні ЗМІ, обидві дівчинки виглядають справжніми копіями Ніколь. У Кідман також є прийомні діти Ізабелла та Коннор, яких вона виховувала разом із колишнім чоловіком Томом Крузом. Зі старшими дітьми стосунки в акторки складні, оскільки після розлучення батьків вони підтримали тата. Взяти прийомних дітей Ніколь і Том наважилися, оскільки акторка не могла народити дитину сама і перенесла два викидні.

Нагадаємо, актриса прилетіла до Австралії, оскільки хоче більше часу пробути зі своєю 81-річною матір'ю Джанель, стан здоров'я якої викликає серйозні побоювання: жінка погано почувається ще з січня.

За словами інсайдерів, Ніколь знає, що її час з Джанель обмежений, і планує зробити святкування Різдва цього року таким, що особливо запам'ятовується.