Николь Кидман со взрослыми дочками попали в объектив папарацци

Обе девочки, рожденные суррогатной матерью, выглядят копиями актрисы.

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Голливудская актриса Николь Кидман, ее муж Кит Урбан и их дочери, которые родились от суррогатной матери, 14-летняя Сандей и 12-летняя Фейт, попали в объективы фотографов в аэропорту Сиднея. Об этом пишет Daily Mail.

55-летний музыкант Кит Урбан, находившийся в Австралии и незадолго до этого выступивший с концертом, встретил свою семью, прилетевшую на Рождество.

Николь старалась выглядела сдержанно и для перелета выбрала джинсы прямого покроя, серый джемпер и белые кроссовки. Стильная звезда завершила свой образ удлиненным черным пальто, черной кепкой, солнцезащитными очками и стеганой сумочкой.

Старшая дочь для перелета выбрала серый костюм, младшая – свитер и короткую юбку. Супруг Николь также выбрал неформальный образ: футболку, кардиган и черные спортивные штаны.

Николь была в хорошем настроении, махала и улыбалась папарацци.

Как отмечают западные СМИ, обе девочки выглядят настоящими копиями Николь. У Кидман также есть приемные дети Изабелла и Коннор, которых она воспитывала вместе с бывшим мужем Томом Крузом. Со старшими детьми отношения у актрисы сложные, поскольку после развода родителей они поддержали папу. Взять приемных детей Николь и Том решились, поскольку актриса не могла родить ребенка сама и перенесла два выкидыша.

Напомним, актриса прилетела в Австралию, так как хочет больше времени пробыть со своей 81-летней матерью Джанель, состояние здоровья которой вызывает серьезные опасения: женщина плохо чувствует себя еще с января.

По словам инсайдеров, Николь знает, что ее время с Джанель ограничено, и планирует сделать празднование Рождества в этом году особенно запоминающимся.