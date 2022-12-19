Николь Кидман с семьей срочно улетела в Австралию: названа причина

Состояние матери актрисы ухудшается, она болеет с января, поэтому дети и внуки хотят быть с ней рядом.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман вместе со своим мужем Китом Урбаном и дочерьми Сандей и Фейт улетели в Австралию на Рождество, и для этого есть весомая, но печальная причина, сообщает New Idea.

Актриса хочет больше времени пробыть со своей 81-летней матерью Джанель, состояние здоровья которой вызывает серьезные опасения: женщина плохо чувствует себя еще с января.

По словам инсайдеров, Николь знает, что ее время с Джанель ограничено, и планирует сделать празднование Рождества в этом году особенно запоминающимся.

В октябре Кит говорил, что провести это Рождество со всей семьей имеет для него первостепенное значение:

"Моей маме только что исполнилось 80 лет, и мама Николь… Кто знает, сколько Рождеств мы проводим с кем-либо, но особенно с нашими мамами, я очень дорожу возможностью провести праздники с ними и нашей семьей в Австралии. Присутствие детей там – это здорово, но и большая семья тоже, потому что у нас нет семьи в Нэшвилле, поэтому невероятно иметь всех двоюродных братьев, тетушек, дядюшек и всех остальных, это просто потрясающе".

Николь и Кит проведут Рождество на пляже Балморал на северном побережье Сиднея, к ним присоединятся мама и сестра Николь Антония, ее шестеро детей, а также мать Кита Мариенна. Супруги в последние годы потеряли своих отцов Антония и Боба.

[ + – ] Николь Кидман с родителями

После прибытия в Сидней Николь с мужем навестили ее мать с сумками, полными подарков.

Напомним, Николь Кидман показала свои чувства к мужу.