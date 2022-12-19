Ніколь Кідман із родиною терміново вилетіла в Австралію: названо причину

Стан матері акторки погіршується, вона хворіє із січня, тому діти й онуки хочуть бути з нею поряд.

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55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман разом зі своїм чоловіком Кітом Урбаном та дочками Сандей і Фейт вилетіли в Австралію на Різдво, і для цього є вагома, але сумна причина, повідомляє New Idea.

Акторка хоче більше часу пробути зі своєю 81-річною матір'ю Джанель, стан здоров'я якої викликає серйозні побоювання: жінка погано почувається ще із січня.

За словами інсайдерів, Ніколь знає, що її час з Джанель обмежений, і планує зробити святкування Різдва цього року таким, що особливо запам'ятовується.

У жовтні Кіт говорив, що провести це Різдво з усією родиною має для нього першорядне значення:

"Моїй мамі щойно виповнилося 80 років, і мама Ніколь… Хто знає, скільки Різдв ми проводимо з кимось, але особливо з нашими мамами, я дуже дорожу можливістю провести свята з ними та нашою родиною в Австралії. Присутність дітей там – це чудово, але й велика сім'я теж, тому що у нас немає сім'ї в Нешвіллі, тому неймовірно мати всіх двоюрідних братів, тітоньок, дядечків та всіх інших, це просто приголомшливо".

Ніколь та Кіт проведуть Різдво на пляжі Балморал на північному узбережжі Сіднея, до них приєднаються мама та сестра Ніколь Антонія, її шестеро дітей, а також мати Кіта Марієнна. Подружжя останніми роками втратило своїх батьків Антонія та Боба.

[ + – ] Ніколь Кідман з батьками

Після прибуття до Сіднея Ніколь із чоловіком відвідали її матір із сумками, повними подарунків.

Нагадаємо, Ніколь Кідман показала свої почуття до чоловіка.