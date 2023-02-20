Пять признаков того, что ваш пес вас обожает

Если человеку удастся заслужить любовь собаки, он получит самого верного друга на всю жизнь.

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Способность собак к безусловной любви ни для кого не является секретом. Животное выражает свои чувства самыми разными способами, которые в конечном итоге дают человеку уверенность в том, что его животное – самый надежный и преданный друг. Любовь собаки – следствие отношения к ней хозяина, ее безопасности, воспитания и ряда других факторов. Эксперты Prodograw.com назвали несколько признаков того, что собака по-настоящему любит своего человека и никогда не позволит предательства по отношению к нему.

Все внимание хозяину.

Собака даже на прогулке держит в поле зрения своего хозяина и готова примчаться к нему по его первому зову, где бы она не находилась и каким бы интересным делом не занималась.

Радость от встречи

Если собака прыгает, виляет хвостом и ластится к хозяину, увидев его утром или входящего в комнату, это явный признак любви.

"Собаки могут придумать милое утреннее приветствие, например, принести вам ваши тапочки или вилять попой перед вашим лицом! " – говорят эксперты. Однако они предупреждают, что такое поведение может свидетельствовать и о том, что пес боится скорой разлуки.

"Представьте, если бы ваш супруг прыгал на вас каждый раз, когда вы входили в комнату, отчаянно хватая вас, как будто вы только что вернулись после 12 месяцев, проведенных в море, — вы бы сошли с ума! Важно, чтобы это было на должном уровне. Как и во всем, важен баланс!".

[ + – ] Собака видит своего хозяина даже во время увлеченных игр с соплеменниками в парке Фото: ScienceAlert

Ищут тактильного контакта

Большинство собак обожают, когда хозяева гладят их.

"Обнимашки, растирание тела и поглаживания – это здорово, и собаки, которым это нравится, обычно довольно ясно выражают свое удовольствие, виляя, переворачиваясь на спину и подталкивая вашу руку. Эта связь, конечно, показывает, что ваша собака любит вас, но не волнуйтесь, если она будет немного более отчужденной — это не значит, что она вас не обожает! Некоторые собаки просто предпочитают небольшое расстояние, они начинают обниматься на своих условиях! Учитывайте интересы вашей собаки, и это будет иметь решающее значение для построения и поддержания доверия", – говорят исследователи.

Восторг от совместного времяпрепровождения

Собака ценит то, что человек водит ее на прогулку, кормит и оберегает. Эти простые ежедневные действия укрепляют связь животного и его хозяина. Если собака в присутствии хозяина не проявляет признаков опасения, страха или беспокойства, это говорит о ее абсолютном доверии.

"Когда собака виляет хвостом в вашей компании, ложится рядом с вами, навостряет уши и смотрит на вас в новых ситуациях, вы можете расслабиться, зная, что они вас любят", – говорят специалисты по поведению животных.

[ + – ] Любящие своего хозяина собаки проводят с ним максимум времени Фото: Getty Images

Близость

Есть немало пород собак, которые не любят вмешательства в свое личное пространство. Поэтому когда животное предпочитает сидеть с человеком или даже у него на коленях, налицо признак того, что собака чувствует себя комфортно рядом хозяином и рада его столь близкому местонахождению.

Еще один момент – собака всегда в толпе будет искать хозяина и спешить к нему, чтобы быть рядом.

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