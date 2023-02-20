П'ять ознак того, що ваш пес вас обожнює

Якщо людині вдасться заслужити любов собаки, вона отримає найвірнішого друга на все життя.

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Здатність собак до безумовної любові ні для кого не секрет. Тварина висловлює свої почуття різними способами, які зрештою дають людині упевненість у тому, що його тварина – найнадійніший і найвідданіший друг. Любов собаки – наслідок ставлення до неї господарем, її безпеки, виховання та низки інших чинників. Експерти Prodograw.com назвали кілька ознак того, що собака по-справжньому любить свою людину і ніколи не дозволить зради щодо неї.

Вся увага господареві

Собака навіть на прогулянці тримає в полі зору свого господаря і готовий примчатись до нього за його першим покликом, де б він не знаходився і якою б цікавою справою не займався.

Радість від зустрічі

Якщо собака стрибає, виляє хвостом і голубиться до господаря, побачивши його вранці або входить до кімнати, це явна ознака любові.

"Собаки можуть придумати миле ранкове вітання, наприклад, принести вам ваші капці або виляти попою перед вашим обличчям!" – кажуть експерти. Однак вони попереджають, що така поведінка може свідчити і про те, що пес боїться швидкої розлуки.

"Уявіть, якби ваш чоловік стрибав на вас щоразу, коли ви входили в кімнату, відчайдушно хапаючи вас, ніби ви щойно повернулися після 12 місяців, проведених на морі, — ви б збожеволіли! Важливо, щоб це було на належному рівні. Як і у всьому, важливий баланс!".

[ + – ] Собака бачить свого господаря навіть під час захоплюючих ігор із одноплемінниками у парку Фото: ScienceAlert

Шукають тактильного контакту

Більшість собак люблять, коли господарі гладять їх.

"Обіймашки, розтирання тіла і погладжування — це добре, і собаки, яким це подобається, зазвичай досить ясно висловлюють своє задоволення, виляючи, перевертаючись на спину і підштовхуючи вашу руку. Цей зв'язок, звичайно, показує, що ваш собака любить вас, але не хвилюйтеся, якщо він буде трохи більш відчуженою — це не означає, що він вас не обожнює! Деякі собаки просто віддають перевагу невеликій відстані, вони починають обійматися на своїх умовах!, — Кажуть дослідники.

Захоплення від спільного проведення часу

Собака цінує те, що людина водить її на прогулянку, годує та оберігає. Ці прості щоденні дії зміцнюють зв'язок тварини та її господаря. Якщо собака в присутності господаря не виявляє ознак побоювання, страху чи занепокоєння, це говорить про її абсолютну довіру.

"Коли собака виляє хвостом у вашій компанії, лягає поряд з вами, загострює вуха і дивиться на вас у нових ситуаціях, ви можете розслабитися, знаючи, що вони вас люблять", — кажуть фахівці з поведінки тварин.

[ + – ] Собаки, що люблять свого господаря, проводять з ним максимум часу Фото: Getty Images

Близькість

Є чимало порід собак, які не люблять втручання у свій особистий простір. Тому коли тварина вважає за краще сидіти з людиною або навіть у неї на колінах, очевидна ознака того, що собака почувається комфортно поруч з господарем і рада його такому близькому місцезнаходженню.

Ще один момент — собака завжди в натовпі шукатиме господаря і поспішатиме до нього, щоб бути поруч.

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