Atomic Heart, самый амбициозный проект российских игроделов, слили в Сеть за пару дней до релиза

В сеть слили ПК-версию Atomic Heart, предназначенную для разработчиков.

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В сети появилась компьютерная игра Atomic Heart, самый амбициозный проект российских разработчиков последних лет. Это случилось за пару дней до официального релиза. Об этом пишет DTF.

Слитая версия предназначается для ПК, в ней даже есть меню для отладки. Сама сборка игры была сделана, как считается еще в ноябре прошлого года. Но эта версия весом почти 80 ГБ, вполне функциональна, ее можно установить и играть. Так что многие уже воспользовались этой возможностью.

[ + – ] Кадр из игры Atomic Heart Фото: Скриншот

При этом эта версия Atomic Heart не имеет защиты Denuvo, которая будет в релизном варианте.

Игра была опубликована пользователь под ником MrLemon на форуме Breached, позже она появилась и на российских ресурсах.

Сама игра Atomic Heart выйдет только завтра, 21 февраля 2023 года, на всех основных платформах. На площадке Steam ее минимальная стоимость – 1499 грн, максимальная, за премиум версию – 2199 грн.

Интересно, но дистрибьютором игры на территории России и стран СНГ выступила компания VK, а единственной официальной площадкой распространения Atomic Heart на территории России стал их цифровой магазин VK Play. Консольные версии планируется реализовать "параллельным импортом". Граждане РФ и СНГ купить игру в Steam не могут и страница игры для них недоступна.

[ + – ] Трейлер Atomic Heart

Atomic Heart разрабатывается российской студией Mundfish, базирующейся на Кипре, с 2018 года при содействии китайских инвесторов.

Ранее в Сети писали, что разработчики увольняли квалифицированных программистов, которые обвиняли начальство в плохом менеджементе. В студии заявили, что все это "домыслы и жонглирование слухами".

До выхода игры стало известно, что композитор Мик Гордон, написавший музыку для "Атомного сердца", а также для Doom и Doom Eternal пожертвовал свой гонорар Красному кресту в Украине и призвал своих подписчиков делать то же самое.

По сюжету, действие Atomic Heart происходит в альтернативной реальности, в 1955 году. Советский Союз начал выпускать роботов, но на предприятии "3826", расположенном в Казахстане, произошел сбой из-за таинственного злодея Петрова, из-за чего роботы вышли из-под контроля и начали убивать своих хозяев. Главный герой, агент ГРУ Сергей Нечаев, отправляется на объект.

[ + – ] В "Атомном сердце" показывают светлое альтернативное будущее Фото: Скриншот

Игру уже начали проходить известные блогеры, получившие свою версию раньше остальных. В игре показывают утопические летающие города-платформы, машины "Чайки", которые переносят летающие роботы и уличные дощатые туалеты. Также показали перчатку главного героя, с помощью которой он может вскрывать замки, сканировать помещения и моментально изучать языки и новые науки.

Напомним, главный хит февраля, игра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy стоит 799 грн за обычную версию. Впрочем, она уже успела попасть в скандал из-за трансгендерного персонажа и из-за того, что ненавистники Джоан Роулинг стали спойлерить в соцсетях сразу после релиза.