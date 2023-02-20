Atomic Heart, найамбіційніший проєкт російських ігроробів, злили в мережу за пару днів до релізу

У мережу злили ПК-версію Atomic Heart, призначену для розробників.

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У мережі з'явилася комп'ютерна гра Atomic Heart, найамбіційніший проєкт російських розробників останніх років. Це сталося за кілька днів до офіційного релізу. Про це пише DTF.

Злита версія призначена для ПК, у ній навіть є меню для налаштування. Сама збірка гри була зроблена, як вважається, ще в листопаді минулого року. Але ця версія об'ємом майже 80 ГБ, цілком функціональна, її можна встановити й грати. Тож багато хто вже скористався цією можливістю.

Водночас ця версія Atomic Heart не має захисту Denuvo, яка буде в релізному варіанті.

Гра була опублікована користувачем під ніком MrLemon на форумі Breached, пізніше вона з'явилася й на російських ресурсах.

Сама гра Atomic Heart вийде лише завтра, 21 лютого 2023, на всіх основних платформах. На майданчику Steam її мінімальна вартість 1499 грн, максимальна, за преміум версію — 2199 грн.

Цікаво, але дистриб'ютором гри на території Росії та країн СНД виступила компанія VK, а єдиним офіційним майданчиком розповсюдження Atomic Heart на території Росії став їхній цифровий магазин VK Play. Консольні версії планується реалізувати "паралельним імпортом". Громадяни РФ і СНД купити гру в Steam не можуть, і сторінка гри для них недоступна.

[ + – ] Трейлер Atomic Heart

Atomic Heart розробляється російською студією Mundfish, яка базується на Кіпрі, з 2018 року за сприяння китайських інвесторів.

Раніше в мережі писали, що розробники звільняли кваліфікованих програмістів, котрі звинувачували начальство в поганому менеджменті. У студії заявили, що все це "домисли та жонглювання чутками".

До виходу гри стало відомо, що композитор Мік Гордон, який написав музику для "Атомного серця", а також для Doom і Doom Eternal, пожертвував свій гонорар Червоному хресту в Україні та закликав своїх підписників робити те саме.

За сюжетом, дія Atomic Heart відбувається в альтернативній реальності, 1955 року. Радянський Союз почав випускати роботів, але на підприємстві "3826", розташованому в Казахстані, стався збій через таємничого лиходія Петрова, через що роботи вийшли з-під контролю та почали вбивати своїх господарів. Головний герой, агент ГРУ Сергій Нечаєв, вирушає на об'єкт.

[ + – ] В "Атомному серці" показують світле альтернативне майбутнє Фото: Скриншот

Гру вже почали проходити відомі блогери, які отримали свою версію раніше за інших. У грі показують утопічні літальні міста-платформи, машини "Чайки", які переносять літальні роботи, і вуличні дощаті туалети. Також показали рукавичку головного героя, за допомогою якої він може розкривати замки, сканувати приміщення та миттєво вивчати мови й нові науки.

Нагадаємо, головний хіт лютого, гра про всесвіт Гаррі Поттера Hogwarts Legacy, коштує 799 грн за звичайну версію. Втім, вона вже встигла потрапити в скандал через трансгендерного персонажа та через те, що ненависники Джоан Роулінг стали спойлерити в соцмережах відразу після релізу.