Муж Пэрис Хилтон устроил ей вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения

Муж Пэрис Хилтон Картер Реум сделал все возможное для 42-летия возлюбленной и устроил звездную вечеринку-сюрприз в их особняке в Беверли-Хиллз.

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Светская львица Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, чтобы рассказать о своем муже, Картере Реуме, который устроил ей веселую вечеринку по случаю дня рождения с танцполом, караоке и праздничным тортом в стиле Барби.

Пэрис поделилась, что в этом году у нее был "сдержанный" день рождения, в отличие от предыдущих лет, но Картер все же позаботился о том, чтобы он был экстравагантным.

"Спасибо, любовь моя, за то, что ты удивил меня таким прекрасным вечером. Мне понравилось, что в этом году у нас был такой скромный день рождения с близкими друзьями и семьей🥰 Такая особенная ночь, чувствую себя невероятно счастливой и благословленной", — подписала праздничные снимки молодая мама.

Звезда была в серебристом блестящем мини-платье Sol Angelann от Irena Soprano, которое она сочетала с туфлями на шпильке.

Огромные воздушные шары с надписью "HBD PARIS" заполнили коридор ее и Картера дома с десятками свечей, выстроенных вдоль лестницы, и красными сердцами, разбросанными по полу.

На задней стене висел потрясающий портрет Пэрис, а на буфете можно было увидеть большой букет розовых цветов.

На вечеринке присутствовали многие известные лица, такие как ее сестра Ники Хилтон, Ребел Уилсон с возлюбленной Рамоной Агрумой, Ноа Сентинео и Кимора Ли Симмонс.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и о том, как ее сын появился на свет.