Чоловік Періс Гілтон влаштував їй вечірку-сюрприз із нагоди дня народження

Чоловік Періс Гілтон Картер Реум зробив усе можливе для 42-річчя коханої та влаштував зіркову вечірку-сюрприз у їхньому маєтку в Беверлі-Гіллз.

Related video

Світська левиця Періс Гілтон опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, щоб розповісти про свого чоловіка, Картера Реума, який влаштував їй веселу вечірку з нагоди дня народження з танцполом, караоке та святковим тортом у стилі Барбі.

Періс поділилася, що цього року вона мала "стриманий" день народження, на відміну від попередніх років, але Картер усе ж подбав про те, щоб він був екстравагантним.

"Дякую, кохання моє, за те, що ти здивував мене таким прекрасним вечором. Мені сподобалося, що цього року в нас був такий скромний день народження з близькими друзями та родиною!" — підписала святкові фотографії молода мама.

Зірка була в сріблястій блискучій мінісукні Sol Angelann від Irena Soprano, яку вона поєднала з туфлями на шпильці.

Величезні повітряні кулі з написом "HBD PARIS" заповнили коридор її та Картера будинку з десятками свічок, встановлених уздовж сходів, і червоними серцями, розкиданими по підлозі.

На задній стіні висів чудовий портрет Періс, а на буфеті можна було побачити великий букет рожевих квітів.

На вечірці були присутні багато відомих осіб, таких як її сестра Нікі Гілтон, Ребел Вілсон із коханою Рамоною Агрумою, Ноа Сентінео та Кімора Лі Сіммонс.

Нагадаємо, Періс Гілтон розповіла про материнство та про те, як її син з'явився на світ.