"Время метро": Кэтрин Зета-Джонс в лондонской подземке (видео)

Кэтрин прошла жизненный путь от района Мамблз в Суонси до ярких огней Голливуда.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, что она все еще обычный человек, когда во вторник сняла видео в лондонском метро.

Кинозвезду не заметили попутчики, так как весь вагон был в ее полном распоряжении. Однако казалось, что Кэтрин хотела вести себя сдержанно, поскольку во время поездки на ней были большие солнцезащитные очки, серая шляпа и шарф.

На камеру она сказала: "Когда ты один в вагоне и ты очень счастлив. Лондон и только я в общественном транспорте".

"Время метро! Лондонский транспорт!", — подписала Кэтрин видеоролик.

Состояние Кэтрин, которая замужем за 78-летним актером Майклом Дугласом, оценивается в 150 миллионов долларов.

Ей заплатили впечатляющие 3 миллиона долларов за роль в "Трафике" в 2000 году, а всего два года спустя она заработала миллион долларов за "Чикаго". Знаменитость продолжает сниматься в кино и получать приличные гонорары.

Кроме того, у Кэтрин миллионы связаны с недвижимостью, которую она делит со своим супругом Майклом.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс появилась в эффектной роли Мортиши Аддамс в новом сериале "Уэнсдей". А в интервью призналась, что еще раз с удовольствием бы снялась в мюзикле "Чикаго". Причем сделала бы это бесплатно.