"Час метро": Кетрін Зета-Джонс у лондонській підземці (відео)

Кетрін пройшла життєвий шлях від району Мамблз у Свонсі до яскравих вогнів Голлівуду.

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53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, що вона все ще проста людина, коли у вівторок зняла відео в лондонському метро.

Кінозірку не помітили супутники, оскільки весь вагон був у її повному розпорядженні. Однак здавалося, що Кетрін хотіла поводитися стримано, оскільки під час поїздки на ній були великі сонцезахисні окуляри, сірий капелюх і шарф.

На камеру вона сказала: "Коли ти один у вагоні, і ти дуже щасливий. Лондон і тільки я у громадському транспорті".

"Час метро! Лондонський транспорт!" — підписала Кетрін відеоролик.

Статок Кетрін, яка одружена з 78-річним актором Майклом Дугласом, оцінюється в 150 мільйонів доларів.

Їй заплатили вражаючі 3 мільйони доларів за роль у "Трафіку" у 2000 році, а всього через два роки вона заробила мільйон доларів за "Чикаго". Знаменитість продовжує зніматися в кіно й отримувати пристойні гонорари.

Крім того, у Кетрін мільйони пов'язані з нерухомістю, яку вона ділить зі своїм чоловіком Майклом.

Раніше Кетрін Зета-Джонс з'явилася в ефектній ролі Мортіші Аддамс у новому серіалі "Венздей". А в інтерв'ю зізналася, що ще раз із задоволенням знялася б у мюзиклі "Чикаго". До того ж зробила б це безплатно.