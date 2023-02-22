22 февраля 2023 года: мученика Никифора Антиохийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и выяснять отношения — считалось, что проявленный негатив именно в этот день может остаться на весь год.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Никифора Антиохийского. В Украине отмечают третий день Масленицы.
Что нельзя делать 22 февраля:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- ругаться, злиться
- проявлять скупость, жадность
Народные приметы и поверья:
- красный закат — к снегопадам
- сильный мороз — к ранней весне
- иней на деревьях — к потеплению
- снегопад — к хорошему урожаю зерновых
День ангела празднуют:
Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Петр, Филагрий
Родились сегодня:
1788 — Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма
1806 — Лев Боровиковский (ум. 1889), украинский поэт, баснописец и переводчик, реформатор системы стихосложения
А также в этот день:
1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $)
2000 — отменено положение о смертной казни в Украине