22 февраля 2023 года: мученика Никифора Антиохийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и выяснять отношения — считалось, что проявленный негатив именно в этот день может остаться на весь год.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Никифора Антиохийского. В Украине отмечают третий день Масленицы.

Что нельзя делать 22 февраля:

заниматься тяжелым физическим трудом

ругаться, злиться

проявлять скупость, жадность

Народные приметы и поверья:

красный закат — к снегопадам

сильный мороз — к ранней весне

иней на деревьях — к потеплению

снегопад — к хорошему урожаю зерновых

День ангела празднуют:

Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Петр, Филагрий

Родились сегодня:

1788 — Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма

1806 — Лев Боровиковский (ум. 1889), украинский поэт, баснописец и переводчик, реформатор системы стихосложения

А также в этот день:

1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $)

2000 — отменено положение о смертной казни в Украине