22 лютого 2023: мученика Никифора Антіохійського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися та з'ясовувати стосунки — вважалося, що виявлений негатив саме цього дня може залишитися на весь рік.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Никифора Антіохійського. В Україні відзначають третій день Масляної.
Чого не можна робити 22 лютого:
- займатися важкою фізичною працею
- сваритися, злитися
- виявляти скупість, жадібність
Народні прикмети та повір'я:
- червоний захід сонця — до снігопадів
- сильний мороз — до ранньої весни
- іней на деревах — до потепління
- снігопад — до хорошого врожаю зернових
День ангела святкують:
Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Маркел, Никифор, Панкратій, Петро, Філагрій.
Народилися сьогодні:
1788 — Артур Шопенгауер (пом. 1860), німецький філософ, один з перших представників школи ірраціоналізму.
1806 — Лев Боровиковський (пом. 1889), український поет, байкар і перекладач, реформатор системи віршування.
А також у цей день:
1819 — у Вашингтоні підписано Договір Адамса — Оніса, згідно з яким Флорида перейшла від Іспанії до США (була продана за $5 млн).
2000 — скасовано положення про страту в Україні.