22 лютого 2023: мученика Никифора Антіохійського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися та з'ясовувати стосунки — вважалося, що виявлений негатив саме цього дня може залишитися на весь рік.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Никифора Антіохійського. В Україні відзначають третій день Масляної.

Чого не можна робити 22 лютого:

займатися важкою фізичною працею

сваритися, злитися

виявляти скупість, жадібність

Народні прикмети та повір'я:

червоний захід сонця — до снігопадів

сильний мороз — до ранньої весни

іней на деревах — до потепління

снігопад — до хорошого врожаю зернових

День ангела святкують:

Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Маркел, Никифор, Панкратій, Петро, Філагрій.

Народилися сьогодні:

1788 — Артур Шопенгауер (пом. 1860), німецький філософ, один з перших представників школи ірраціоналізму.

1806 — Лев Боровиковський (пом. 1889), український поет, байкар і перекладач, реформатор системи віршування.

А також у цей день:

1819 — у Вашингтоні підписано Договір Адамса — Оніса, згідно з яким Флорида перейшла від Іспанії до США (була продана за $5 млн).

2000 — скасовано положення про страту в Україні.