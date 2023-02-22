Собака-"швабра", или Что нужно знать о невероятной и редкой породе комондор

История комондоров насчитывает сотни лет, однако сегодня это – довольно редкая порода собак.

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Комондор (венгерская овчарка) – порода, увидев которую хоть раз, забыть невозможно никогда. Все дело – в ее необычной шерсти, из-за чего этих животных прозвали собаками-"швабрами" и собаками-овцами. Она выглядит, словно длинные дреды, волочащиеся по земле, и делает комондора похожим на большую кучу шнурков. Фокус собрал все, что известно об этой оригинальной и довольно редкой породе собак.

История происхождения и особенности породы

Комондор – это венгерская овчарка, которая представляет собой крупную породу собак-охранников белого цвета с длинной шнурованной шерстью. Последняя визуально увеличивает размеры и без того не маленькой собаки, высота которой достигает 80 см, однако благодаря более легким костям, эти овчарки намного легче других собак своего размера, например, сенбернара (80–100 кг) и английского мастифа (80–110 кг). Их вес – 50-60 кг. Шерсть комондора идеально защищает его не только от хищников, но и от экстремальных погодных условий. По внешнему виду она похожа на шерсть венгерских ракообразных овец, что позволяло ей сливаться с овечьими стадами. Шерсть щенков пушистая и начинает спутываться в возрасте 8-10 месяцев.

[ + – ] Щенки комондора рождаются с гладкой шерстью, которая начинает завиваться после 8 месяцев

Что касается происхождения породы, то есть информация, что она происходит от тибетских собак и пришла из Азии с половцами, чья родина могла находиться недалеко от реки Хуанхэ. В конце X века монголы начали расширять свои территории за счет половцев, вынуждая их двигаться на запад. Спасаясь от монголов, они достигли границ Венгрии в XII веке. Куманы получили убежище и поселились в Венгрии в 1239 году при Кетен-хане. Останки комондоров были найдены в могилах половцев.

Название "комондор происходит" от "Koman-dor" (в переводе – "половецкая собака"), что отличает ее от аналогичной породы венгерских овчарок, которая позже слилась с комондором. По другой версии, своим названием животное обязано шерстяному покрову: "комондор" произошло от итальянского "cane commodore", что переводится как "король собак".

Во время Второй мировой войны большинство комондоров были перебиты немцами. Согласно воспоминаний местных жителей, тем приходилось убивать собаку, прежде чем они смогли захватить ферму или дом, который она охраняла, поскольку животное до последнего не пускало незваных гостей. Сейчас в мире насчитывается около 10 тысяч особей, большинство которых живут в Венгрии и США.

[ + – ] Комондоры – идеальные пастухи овец

Характер комондора

Комондор – умная, любвеобильная и очень терпеливая собака, которая нуждается в небольшом количестве упражнений и любит держать своих спутников в поле зрения, часто следуя за ними по пятам. Умный, с острым инстинктом защиты, независимый мыслительный процесс комондора может сделать эту породу неподходящей для многих. Выведенный как главный защитник стад, комондор настороженно относится к незнакомцам и яростно защищает свое. Поэтому более надежного охранника и преданного компаньона сложно найти. Комондор обычно хорошо ладит с детьми в семье и легко адаптируется к другим домашним животным.

Заводя комондора, стоит учитывать, что он всегда громко лает, то не всегда понравится соседям по дому или участку.

Хотя они могут быстро бегать, взрослые комондоры, как правило, неактивны и требуют мало упражнений. Эти собаки обычно остаются неподвижными в сторожевой позиции, и для них не требуются большие дворы. Однако их следует выгуливать два или три раза в день.

Здоровье

Комондоры от природы обладают крепким здоровьем. Эта порода развивается естественным путем и не имеет породных проблем. Продолжительность жизни в среднем составляет 10-12 лет.

Уход за шерстью

Шерсть комондора, похожая на ощупь на фетр или войлок, – одна из самых больших проблем для владельцев породы. Ее длина – 20-27 см. Спутывание и скручивание шерсти происходит естественным образом. Это происходит очень медленно: собака начинает обрастать основной шерстью с 8-10 месяцев, как уже упоминалось выше, но полная длина шнуров будет только к двум годам. Уникальная шерсть собаки продолжает расти на протяжении всей жизни. У комондора может быть 2 тысячи шнуров.

Во время роста шерсти владельцу рекомендуется разделить большие пучки на более мелкие, чтобы образовались плотные шнуры. Однажды сформировавшись, шнуры с возрастом удлиняются, достигая земли, если их не подстригать.

Дважды в год сбрасывается подшерсток. В это время шнуры должны быть разделены вручную, чтобы предотвратить их спутывание. Это довольно простой процесс, который требует всего несколько часов работы в год. Шнуры также следует обслуживать еженедельно, чтобы они оставались аккуратными. Также комондорам необходимо выщипывать лишние волосы с ушей и подстригать подошвы лап.

Собак также следует стричь два или три раза в год и регулярно купать, чтобы грязь не скапливалась на кисточках. Купание и особенно сушка занимают много времени.

Дрессировка собаки

Основной секрет успешного содержания этой породы – ранняя дрессировка и правильная социализация. Это – серьезный вызов для хозяина, который должен последовательно направлять собаку в щенячьем возрасте, обучая ее выполнять приказы и подчиняться решениям человека. Занятия послушанием следует начинать, когда собаке исполнится от четырех до восьми месяцев. Комондор также должен быть социализирован как щенок, если он хочет хорошо взаимодействовать с людьми и другими домашними животными в будущем. Поскольку комондор имеет тенденцию самостоятельно решать, кого приветствовать, собаку необходимо научить, как вести себя, когда в дом приходят незнакомцы.

Отметим, что часто комондоров могут перепутать с пули. Однако последние – мельче, а также могут иметь черный или коричневый окрас в то время, как комондоры – только цвета слоновой кости.

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