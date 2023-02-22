Собака-"швабра", або що потрібно знати про неймовірну та рідкісну породу комондор

Історія комондорів налічує сотні років, проте сьогодні це досить рідкісна порода собак.

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Комондор (угорська вівчарка) – порода, побачивши яку бодай раз, забути неможливо ніколи. Вся справа – у її незвичайній вовні, через що цих тварин прозвали собаками-швабрами та собаками-вівцями. Вона виглядає, немов довгі дреди, що волочаться по землі, і робить комондора схожим на велику купу шнурків. Фокус зібрав усе, що відомо про цю оригінальну і досить рідкісну породу собак.

Історія походження та особливості породи

Комондор – це угорська вівчарка, яка є великою породою собак-охоронців білого кольору з довгою шнурованою шерстю. Остання візуально збільшує розміри і без того не маленької собаки, висота якої досягає 80 см, зокрема завдяки більш легким кісткам, ці вівчарки набагато легші за інші собаки свого розміру, наприклад, сенбернара (80–100 кг) та англійського мастифа (80–110 кг). Їхня вага – 50-60 кг. Вовна комондора ідеально захищає його не лише від хижаків, а й від екстремальних погодних умов. На вигляд вона схожа на шерсть угорських Рацьких овець, що дозволяло їй зливатися з овечими стадами. Шерсть щенят пухнаста і починає сплутуватися у віці 8-10 місяців.

[ + – ] Цуценята комондора народжуються з гладкою вовною, яка починає завиватися після 8 місяців

Що стосується походження породи, то є інформація, що вона походить від собак Тибету і прийшла з Азії з половцями, чия батьківщина могла знаходитися недалеко від річки Хуанхе. Наприкінці X століття монголи почали розширювати свої території за допомогою половців, змушуючи їх рухатися на захід. Рятуючись від монголів, вони досягли кордонів Угорщини у XII столітті. Кумани отримали притулок і оселилися в Угорщині в 1239 при Кетен-хані. Останки комондорів знайшли в могилах половців.

Назва "комондор походить" від "Koman-dor" (у перекладі — "половецький собака"), що відрізняє її від аналогічної породи угорських вівчарок, яка пізніше злилася з комондором. За іншою версією, своєю назвою тварина завдячує вовняному покриву: "комондор" походить від італійського "cane commodore", що перекладається як "король собак".

Під час Другої світової війни більшість комондорів було перебито німцями. Відповідно до спогадів місцевих жителів, тим доводилося вбивати собаку, перш ніж вони змогли захопити ферму або будинок, який вона охороняла, оскільки тварина до останнього не пускала непроханих гостей. Зараз у світі налічується близько 10 тисяч особин, більшість з яких живуть в Угорщині та США.

[ + – ] Комондори — ідеальні пастухи овець

Характер комондору

Комондор – розумний, велелюбний і дуже терплячий собака, який потребує невеликої кількості вправ і любить тримати своїх супутників у полі зору, часто ходячи за ними по п'ятах. Розумний, із гострим інстинктом захисту, незалежний розумовий процес комондора може зробити цю породу непридатною для багатьох. Виведений як головний захисник стад, комондор насторожено ставиться до незнайомців і шалено захищає своє. Тому більш надійного охоронця та відданого компаньйона складно знайти. Комондор зазвичай добре ладнає з дітьми в сім'ї і легко адаптується до інших домашніх тварин.

Заводячи комондора, варто враховувати, що він завжди голосно гавкає, то не завжди сподобається сусідам по дому чи ділянці.

Хоча вони можуть швидко бігати, дорослі комондори зазвичай неактивні і вимагають мало вправ. Ці собаки зазвичай залишаються нерухомими у сторожовій позиції, і їм не потрібні великі двори. Однак їх слід вигулювати два-три рази на день.

Здоров'я

Комондори від природи мають міцне здоров'я. Ця порода розвивається природним шляхом та не має породних проблем. Тривалість життя у середньому становить 10-12 років.

Догляд за вовною

Шерсть комондора, схожа навпомацки на фетр чи повсть, – одна з найбільших проблем для власників породи. Її довжина – 20-27 см. Сплутування та скручування вовни відбувається природним чином. Це відбувається дуже повільно: собака починає обростати основною шерстю з 8-10 місяців, як уже згадувалося вище, але повна довжина шнурів буде лише до двох років. Унікальна шерсть собаки продовжує рости протягом усього життя. У комондора може бути 2 тисячі шнурів.

Під час зростання вовни власнику рекомендується розділити великі пучки на дрібніші, щоб утворилися щільні шнури. Якось сформувавшись, шнури з віком подовжуються, досягаючи землі, якщо їх не підстригати.

Двічі на рік скидається підшерстя. У цей час шнури повинні бути розділені вручну, щоб запобігти їхньому сплутуванню. Це досить простий процес, який потребує лише кілька годин роботи на рік. Шнури слід обслуговувати щотижня, щоб вони залишалися акуратними. Також комондорам необхідно вищипувати зайве волосся з вух і підстригати підошви лап.

Собак також слід стригти два або три рази на рік і регулярно купати, щоб бруд не накопичувався на пензликах. Купання та особливо сушіння займають багато часу.

Дресирування собаки

Основний секрет успішного утримання цієї породи – раннє дресирування та правильна соціалізація. Це – серйозний виклик для господаря, який повинен послідовно спрямовувати собаку в цуценячому віці, навчаючи її виконувати накази та підкорятися рішенням людини. Заняття зі слухняністю слід розпочинати, коли собаці виповниться від чотирьох до восьми місяців. Комондор також має бути соціалізований як щеня, якщо він хоче добре взаємодіяти з людьми та іншими домашніми тваринами у майбутньому. Оскільки комондор має тенденцію самостійно вирішувати, кого вітати, собаку необхідно навчити, як поводитись, коли до будинку приходять незнайомці.

Зазначимо, часто комондорів можуть переплутати з пулі. Однак останні – дрібніші, а також можуть мати чорне або коричневе забарвлення у той час, як комондори – лише кольори слонової кістки.

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