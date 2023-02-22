Андре Тан рассказал, чем пополнить свой гардероб на весну 2023

Винтаж, практичность и женственность снова в моде.

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Еще неделя, и весна вступит в свои права, а значит, самое время еще раз пересмотреть модные журналы и каналы и определиться, что необходимо докупить из вещей, чтобы ближайшие три месяца выглядеть на миллион. Поиски актуальных трендов существенно помог упростить известный украинский дизайнер Андре Тан, представивший пять актуальных вещей весны 2023.

Вещи в стиле 60-ых годов

Андре Тан подчеркивает, что весной 2023 возвращаются вещи, бывшие остро модными несколько десятилетий назад, и которыми особенно запомнились такие иконы как Одри Хепберн или Джеки Кеннеди. Среди них – смелые и дерзкие мини, жакеты с воротниками, стильные и элегантные костюмы, короткие пальто и плащи.

Брюки с накладными карманами

Известные своей практичностью брюки – снова на пике моды. Накладные карманы делают их не только удобными, но и очень актуальными. К ним относятся брюки-карго, модные широкие джинсы и даже модели спортивных брюк, тоже с накладными карманами.

Байкерский стиль

Весной 2023 тон в верхней одежде будет задавать байкерская куртка. Сочетание грубости и утонченности делает эту вещь очень популярной в грядущем сезоне.

Цветочный принт

Принты и аксессуары с большими цветами этой весной будут очень востребованы: платья, блузы, костюмы. Что касается аксессуаров, то, например, принцесса Уэльская уже показала, как смотрятся в вечернем ансамбле серьги с крупным цветочным мотивом.

Плиссированные вещи

Юбки и платья с плиссировкой были модными еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным.

"Юбки, платья, костюмы – выбор вещей в плесе очень велик, так что смело выбирайте, что вам по душе", – советует Тан.

Ранее Фокус писал, какую вещь женского гардероба дизайнер считает самой универсальной и сексуальной.