Андре Тан назвал самую универсальную и сексуальную вещь женского гардероба

Эта вещь не выходит из моды уже много сезонов подряд.

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Белоснежная рубашка – самая сексуальная и универсальная вещь в женском гардеробе. Так считает известный украинский дизайнер Андре Тан, о чем он и рассказал на своей странице в Instagram.

По словам эксперта моды, этот предмет остается на вершине из сезона в сезон и не теряет своей актуальности. Он подчеркнул, что актуальные фасоны рубашек в этом сезоне имеют разную длину и тип кроя. В частности Тан рекомендует присмотреться в длинным рубашкам прямого кроя, рубашкам оверсайз, короткой белой рубашке в стиле crop, а на лето обзавестись льняной рубашкой, которая сочетает в себе блаженство и комфорт.

По-прежнему актуальными остаются мужские белые рубашки на женской фигуре, которые убирают 10 кг веса и молодят женщин минимум на 10 лет.

Не лишними будут платье-рубашка и ассиметричная рубашка белого цвета.

Носить белые рубашки можно с джинсами, брюками, юбками, сарафанами и шортами, поскольку они подходят буквально под все. Благодаря своей универсальности, этот предмет гардероба можно сочетать с различными аксессуарами, а также использовать украшения в качестве цветового акцента.

Ранее Андре Тан рассказывал о том, какие тренды популярны в 2023 году, а что лучше отложить подальше.