Андре Тан назвав універсальну та сексуальну річ жіночого гардеробу

Ця річ не виходить із моди вже багато сезонів поспіль.

Related video

Біла сорочка — найсексуальніша та найуніверсальніша річ у жіночому гардеробі. Так вважає відомий український дизайнер Андре Тан, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами експерта моди, цей предмет залишається на вершині із сезону в сезон і не втрачає своєї актуальності. Він підкреслив, що актуальні фасони сорочок цього сезону мають різну довжину й тип крою. Зокрема, Тан рекомендує придивитися до довгих сорочок прямого крою, сорочок оверсайз, короткої білої сорочки в стилі crop, а на літо придбати лляну сорочку, яка поєднує в собі блаженство та комфорт.

Як і раніше, актуальними залишаються чоловічі білі сорочки на жіночій фігурі, які прибирають 10 кг ваги та молодять жінок мінімум на 10 років.

Не зайвими будуть сукня-сорочка й асиметрична сорочка білого кольору.

Носити білі сорочки можна з джинсами, брюками, спідницями, сарафанами та шортами, оскільки вони пасують буквально під усе. Завдяки своїй універсальності цей предмет гардеробу можна поєднувати з різними аксесуарами, а також використовувати прикраси як колірний акцент.

Раніше Андре Тан розповідав про те, які тренди популярні у 2023 році, а що краще відкласти подалі.