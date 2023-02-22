Андре Тан розповів, чим поповнити свій гардероб на весну 2023 року

Вінтаж, практичність і жіночність знову в моді.

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Ще тиждень, і весна набуде своїх прав, а значить, саме час ще раз переглянути модні журнали та канали і визначитися, що необхідно докупити з речей, щоб найближчі три місяці виглядати на мільйон. Пошуки актуальних трендів суттєво допоміг спростити відомий український дизайнер Андре Тан, який презентував п'ять актуальних речей весни 2023 року.

Речі у стилі 60-х років

Андре Тан підкреслює, що навесні 2023 року повертаються речі, які були гостро модними кілька десятиліть тому, і якими особливо запам'яталися такі ікони як Одрі Гепберн або Джекі Кеннеді. Серед них – сміливі та зухвалі міні, жакети з комірами, стильні та елегантні костюми, короткі пальта та плащі.

Штани з накладними кишенями

Відомі своєю практичністю штани – знову на піку моди. Накладні кишені роблять їх не лише зручними, а й дуже актуальними. До них відносяться штани-карго, модні широкі джинси і навіть моделі спортивних штанів, теж із накладними кишенями.

Байкерський стиль

Навесні 2023 тон у верхньому одязі визначатиме байкерська куртка. Поєднання грубості та витонченості робить цю річ дуже популярною в прийдешньому сезоні.

Квітковий принт

Принти та аксесуари з великими квітами цієї весни будуть дуже затребувані: сукні, блузи, костюми. Що стосується аксесуарів, то, наприклад, принцеса Уельська вже показала, який вигляд мають у вечірньому ансамблі сережки з великим квітковим мотивом.

Плісовані речі

Спідниці та сукні з плісируванням були модними ще минулого сезону, але й цієї весни плісе залишиться актуальним.

"Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у плісе дуже великий, тож сміливо вибирайте, що вам до душі", — радить Тан.

Раніше Фокус писав, яку річ жіночого гардеробу дизайнер вважає найуніверсальнішою та найсексуальнішою.