Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда ради своей невесты Наташи Ричардсон

В итоге роль суперагента досталась Пирсу Броснану, а Нисон снялся в "Звездных войнах".

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В недавнем интервью 70-летний актер Лиам Нисон рассказал, как мог сыграть Джеймса Бонда после Тимоти Далтона. Но отказался от роли, потому что его невеста Наташа Ричардсон была против. Об этом пишет Vanity Fair.

Лиам Нисон в конце 1990-х был настоящей звездой, сыграв в картине "Список Шиндлера", за которую был номинирован на "Оскар", и он мог сыграть Джеймса Бонда, но отказался, когда его невеста, актриса Наташа Ричардсон, поставила ему ультиматум. По словам Лиама, продюсеры бондианы рассматривали его кандидатуру.

"До предложения роли Бонда не дошло. Я просто знаю Брокколи. Они посмотрели на кучу актеров. А тут вышел "Список Шиндлера", и Барбара пару раз звонила мне, чтобы спросить, заинтересован ли я. Конечно, я ответил: "Да, мне было бы интересно". И вот тогда моя любимая жена Наташа Ричардсон, упокой господь ее душу, сказала, пока мы снимали "Нелл" в Каролине: "Лиам, я хочу тебя предупредить: если ты сыграешь Джеймса Бонда, мы не поженимся". Словом, она предъявила мне ультиматум Джеймса Бонда. И она говорила серьезно!", — пошутил актер.

По его словам, Наташу могли возмутить откровенные сцены в фильмах о Бонде.

" Там же есть все эти великолепные девушки из разных стран, которые прыгают в его постель и встают с его постели. Я уверен, что ее решение было основано на этом!", — предположил звезда фильма "Заложница".

В итоге, как известно, роль Бонда получил Пирс Броснан, который сыграл в четырех фильмах и стал одним из самых популярных "Бондов".

А Нисон сыграл рыцаря-джедая Квай-Гона Джинна в фильме 1999 года "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". Хотя его персонаж был убит злодеем Дартом Молом, позже он возвращался, как "призрак силы".

[ + – ] Лиам Нисон в роли джедая Фото: Кадр из фильма

В то время как его партнер по фильму Юэн МакГрегор недавно повторил свою роль Оби-Вана Кеноби в одноименном сериале Disney Plus, Нисон не заинтересован в возвращении в далекую-далекую галактику.

"У "Звездных войн" так много спин-оффов. Это как-то разбавляет франшизу и странным образом убирает тайну и магию", — сказал актер.

В 2009 году он снялся триллере "Заложница" и уже в зрелом возрасте стал звездой боевиков. В 2023 году у него выйдет сразу два фильма. Также недавно Лиам Нисон поддержал актера Пенна Бэджли, звезду фильма "Ты", который попросил создателей сериала убрать постельные сцены.

"Мне и самому они не нравятся. Хотя я снялся во многих, я предпочел бы, чтобы люди сами фантазировали все, что нужно. Особенно это было бы хорошо для актрис", — по словам актера, он не только не любит сниматься в подобных сценах, но они не впечатляют его и на экране.

"Честно говоря, когда я вижу сексуальную сцену, я просто не могу смотреть. Мне становится неловко. Я знаю, что это постановка, но мне не нужно этого видеть", — признался актер.

Напомним, Лиам Нисон и Наташа Ричардсон поженились в 1994 году, после бурного романа Лиама и Хелен Миррен. У Лиама и Наташи, звезды фильма "Рассказ служанки", родились двое сыновей. В 2009 году актриса умерла, получив смертельную травму на горнолыжном курорте. Нисон так больше и не женился.

Ранее Фокус писал о самом необычном фильме в карьере Лиама Нисона. Обычно актеру достаются роли позитивных героев, но в картине "Жизнь за гранью" он предстал в необычном амплуа.