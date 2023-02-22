Ліам Нісон відмовився від ролі Джеймса Бонда заради своєї нареченої Наташі Річардсон

У результаті роль суперагента дісталася Пірсу Броснану, а Нісон знявся у "Зоряних війнах".

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У недавньому інтерв'ю 70-річний актор Ліам Нісон розповів, як міг зіграти Джеймса Бонда після Тімоті Далтона. Але відмовився від ролі тому, що його наречена Наташа Річардсон була проти. Про це пише Vanity Fair.

Ліам Нісон наприкінці 1990-х був справжньою зіркою, зігравши у картині "Список Шиндлера", за яку був номінований на "Оскар", і він міг зіграти Джеймса Бонда, але відмовився, коли його наречена, актриса Наташа Річардсон, поставила йому ультиматум. За словами Ліама, продюсери бондіани розглядали його кандидатуру.

"До пропозиції ролі Бонда не дійшло. Я просто знаю Брокколі. Вони подивилися на купу акторів. А тут вийшов "Список Шиндлера", і Барбара кілька разів дзвонила мені, щоб запитати, чи я зацікавлений. Звичайно, я відповів: "Так, мені було б цікаво". І ось тоді моя улюблена дружина Наташа Річардсон, упокій господь її душу, сказала, поки ми знімали "Нелл" у Кароліні: "Ліам, я хочу тебе попередити: якщо ти зіграєш Джеймса Бонда, ми не одружимося"., Вона пред'явила мені ультиматум Джеймса Бонда. І вона говорила серйозно! ", — пожартував актор.

За його словами, Наташу могли обурити відверті сцени у фільмах про Бонда.

"Там же є всі ці чудові дівчата з різних країн, які стрибають у його ліжко та встають з його ліжка. Я впевнений, що її рішення було засноване на цьому!", — припустив зірка фільму "Заручниця".

У результаті, як відомо, роль Бонда отримав Пірс Броснан, який зіграв у чотирьох фільмах і став одним із найпопулярніших "Бондів".

А Нісон зіграв лицаря-джеда Квай-Гона Джинна у фільмі 1999 року "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза". Хоча його персонаж був убитий лиходієм Дартом Молом, пізніше він повертався як "привид сили".

[ + – ] Ліам Нісон у ролі джедая Фото: Кадр из фильма

УТоді як його партнер по фільму Юен Мак-Грегор нещодавно повторив свою роль Обі-Вана Кенобі в однойменному серіалі Disney Plus, Нісон не зацікавлений у поверненні в далеку-далеку галактику.

"У "Зоряних воєн" так багато спін-оффів. Це якось розбавляє франшизу і дивним чином прибирає таємницю і магію", — сказав актор.

У 2009 році він знявся у трилері "Заручниця" і вже в зрілому віці став зіркою бойовиків. У 2023 році у нього вийде одразу два фільми. Також нещодавно Ліам Нісон підтримав актора Пенна Беджлі, зірку фільму "Ти", який попросив творців серіалу прибрати постільні сцени.

"Мені й самому вони не подобаються. Хоча я знявся в багатьох, я волів би, щоб люди самі фантазували все, що потрібно. Особливо це було б добре для актрис", — за словами актора, він не лише не любить зніматися в подібних сценах, але вони не вражають його і на екрані.

"Чесно кажучи, коли я бачу сексуальну сцену, я просто не можу дивитися. Мені стає ніяково. Я знаю, що це постановка, але мені не потрібно цього бачити", — зізнався актор.

Нагадаємо, Ліам Нісон і Наташа Річардсон одружилися 1994 року, після бурхливого роману Ліама і Гелен Міррен. У Ліама і Наташі, зірки фільму "Розповідь служниці", народилися двоє синів. У 2009 році актриса померла, отримавши смертельну травму на гірськолижному курорті. Нісон так більше і не одружився.

Раніше Фокус писав про найнезвичайніший фільм у кар'єрі Ліама Нісона. Зазвичай акторові дістаються ролі позитивних героїв, але у картині "Життя за гранню" він з'явився у незвичайному амплуа.