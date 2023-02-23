23 февраля 2023 года: Прохор Весенний - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не принимать важные решения.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника. В народе его называли Прохор Весенний. Считалось, что с этого дня зима отступает, весна приближается, продолжительность дня увеличивается.

Также 23 февраля — Всемирный день стерилизации животных.

Что нельзя делать 23 февраля:

одалживать деньги

принимать важные решения

заниматься тяжелым физическим трудом

давать взаймы хлеб и соль

стричь ногти и волосы

Народные приметы и поверья:

ясный месяц на небе — к проливному дождю

мороз — к теплой весне

День ангела празднуют:

Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Валерьян, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр

А также в этот день:

1941 — впервые получен плутоний