Стиль жизни
23 февраля 2023 года: Прохор Весенний - что сегодня нельзя делать
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Сегодня лучше не принимать важные решения.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника. В народе его называли Прохор Весенний. Считалось, что с этого дня зима отступает, весна приближается, продолжительность дня увеличивается.
Также 23 февраля — Всемирный день стерилизации животных.
Что нельзя делать 23 февраля:
- одалживать деньги
- принимать важные решения
- заниматься тяжелым физическим трудом
- давать взаймы хлеб и соль
- стричь ногти и волосы
Народные приметы и поверья:
- ясный месяц на небе — к проливному дождю
- мороз — к теплой весне
День ангела празднуют:
Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Валерьян, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр
А также в этот день:
1941 — впервые получен плутоний