Стиль життя
23 лютого 2023: Прохор Весняний — що сьогодні не можна робити
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Сьогодні краще не ухвалювати важливих рішень.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця Печерського монастиря – Прохора Лободника. У народі його називали Прохор Весняний. Вважалося, що цього дня зима відступає, весна наближається, тривалість дня збільшується.
Також 23 лютого – Всесвітній день стерилізації тварин.
Що не можна робити 23 лютого:
- позичати гроші;
- приймати важливі рішення;
- займатися важкою фізичною працею;
- позичати хліб і сіль;
- стригти нігті та волосся.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний місяць на небі — до зливи;
- мороз — до теплої весни.
День ангела святкують:
Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Валер'ян, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Лука, Марк, Петро.
А також у цей день:
1941 — вперше отримано плутоній.