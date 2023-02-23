23 лютого 2023: Прохор Весняний — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не ухвалювати важливих рішень.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця Печерського монастиря – Прохора Лободника. У народі його називали Прохор Весняний. Вважалося, що цього дня зима відступає, весна наближається, тривалість дня збільшується.

Також 23 лютого – Всесвітній день стерилізації тварин.

Що не можна робити 23 лютого:

позичати гроші;

приймати важливі рішення;

займатися важкою фізичною працею;

позичати хліб і сіль;

стригти нігті та волосся.

Народні прикмети та повір'я:

ясний місяць на небі — до зливи;

мороз — до теплої весни.

День ангела святкують:

Анна, Антоній, Аркадій, Валентина, Валер'ян, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Лука, Марк, Петро.

А також у цей день:

1941 — вперше отримано плутоній.