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Стиль жизни

Джиджи Хадид продемонстрировала стильное кожаное пальто на весну

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Фото: Instagram gigihadid | Джиджи Хадид

Звезда подиумов выбрала для прогулки лаконичный и стильный образ.

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27-летняя супермодель Джиджи Хадид была замечена папарацци в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения, которую недавно заметили прибывающей в "Большое яблоко" на вертолете, выбрала для выхода в свет стильный образ.

Яркой изюминкой образа Джиджи стала цветочная сумка с черным ремешком Fendi Baguettes. Веселая сумка супермодели компенсировала выцветшие темно-серые джинсы, черное винтажное кожаное пальто и серые кроссовки.

Свои длинные светлые волосы Хадид оставила распущенными и надела коричневую шапку с фиолетовой отделкой от своего собственного бренда Guest In Residence, который специализируется на трикотаже. Знаменитость добавила немного текстуры ансамблю, собрав вместе несколько ожерелий из жемчуга и бисера.

Напомним, Джиджи Хадид на свежей обложке Elle США предстала в образе синего кролика. Она примеряла мохнатый темно-синий топ с длинными рукавами и шапочкой с ушками кролика и ультракороткие шорты из такого же материала.

Также Фокус писал об изменениях в жизни Джиджи Хадид после рождения первенца.