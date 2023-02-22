Джиджи Хадид снялась для глянца в образе символа 2023 года (фото)

В частности, бизнес-вумен не упустила момента прорекламировать свой бренд одежды.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид снялась для глянца в образе символа года. Фото звезда подиумов палестинского происхождения делится в своем Instagram с почти 80 млн подписчиков.

На свежей обложке Elle США старшая сестра Беллы Хадид предстала в образе синего кролика. Она примеряла мохнатый темно-синий топ с длинными рукавами и шапочкой с ушками кролика и ультракороткие шорты из такого же материала.

Также американская модель позировала в полупрозрачном топе, нижнем белье и вязаном платье. Волосы Джиджи были накручены волнистыми локонами.

"Чувствую себя готовой к весеннему утру с моей новой историей на обложке @elleusa.. всегда хорошие дни с тобой @mario_sorrenti #stephengan @alexwhiteedits, спасибо @ninagarcia", — подписала карусель фото молодая мама.

[ + – ] Джиджи Хадид

На некоторых фото Хадид позировала в образах своего бренда трикотажной одежды Guest in Residence.

"Для меня большая честь и благодарность за то, что @guestinresidence появились в моей новой истории @elleusa!!🌻", — отметила бизнес-леди.

[ + – ] Джиджи Хадид

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид, которым раньше активно приписывали роман, встретились на одном мероприятии.

Также Фокус писал об изменениях в жизни Джиджи Хадид после рождения первенца.