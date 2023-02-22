Джіджі Хадід знялася для глянцю в образі символу 2023 року (фото)

Зокрема бізнесвумен не проґавила моменту прорекламувати свій бренд одягу.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід знялася для глянцю в образі символу року. Фото зірка подіумів палестинського походження ділиться у своєму Instagram з майже 80 млн підписників.

На свіжій обкладинці Elle США старша сестра Белли Хадід постала в образі синього кролика. Вона приміряла мохнатий темно-синій топ з довгими рукавами та шапочкою з вушками кролика та ультракороткі шорти з такого ж матеріалу.

Також американська модель позувала в напівпрозорому топі, спідній білизні та в'язаній сукні. Волосся Джіджі було накручене хвилястими локонами.

"Відчуваю себе готовою до весняного ранку з моєю новою історією на обкладинці @elleusa.. завжди гарні дні з тобою @mario_sorrenti #stephengan @alexwhiteedits, дякую @ninagarcia", — підписала карусель фото молода мама.

[ + – ] Джіджі Хадід

На деяких фото Хадід позувала в образах свого бренду трикотажного одягу Guest in Residence.

"Для мене велика честь і вдячність за те, що @guestinresidence з’явилися в моїй новій історії @elleusa !! 🌻 ", — зазначила бізнеследі.

[ + – ] Джіджі Хадід

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід, яким раніше активно приписували роман, зустрілися на одному заході.

Також Фокус писав про зміни в житті Джіджі Хадід після народження первістка.