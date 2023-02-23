Три знака Зодиака, которые не умеют лгать

Многие считают, что во лжи нет ничего катастрофического если она во благо. Но есть знаки Зодиака, для которых честность и искренность на первом месте, и лгать они не хотят и не умеют.

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Овен

Овны врут неправдоподобно и неумело прежде всего потому, что делают они обычно это очень редко, ведь не любят и не хотят быть лгунами. Они знают, что сладкая лодь ничем хорошим не закончится и для них не составляет труда огласить неприятную правду или сказать человеку о нем в лицо, а не за спиной.

Дева

Девы могут легко распознать ложь, но вот сами лгут неумело. Для них доверие и честность — на первом месте. Они требуют этого от окружающих и сами придерживаются этого принципа.

Рыбы

Представители этого знака не способны на ложь, ведь не видят в ней смысла. Они опрометчиво доверяют всем и сами всегда честны. Для Рыб ложь — проявление слабости, и если им когда-то и приходится говорить неправду, то для них это пытка и повод себя корить.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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