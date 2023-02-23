Три знаки Зодіаку, які не вміють брехати

Багато хто вважає, що в брехні немає нічого катастрофічного, якщо вона на благо. Але є знаки Зодіаку, для котрих чесність і щирість на першому місці, і брехати вони не хочуть і не вміють.

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Овен

Овни брешуть неправдоподібно і невміло насамперед тому, що роблять вони зазвичай це дуже рідко, адже не люблять і не хочуть бути брехунами. Вони знають, що солодка брехня нічим хорошим не закінчиться і для них не важко оголосити неприємну правду або сказати людині про неї в обличчя, а не за спиною.

Діва

Діви можуть легко розпізнати брехню, але самі брешуть невміло. Для них довіра та чесність — на першому місці. Вони вимагають цього від навколишніх і дотримуються цього принципу.

Риби

Представники цього знака не здатні на брехню, адже не бачать у ній сенсу. Вони необачно довіряють усім і завжди чесні. Для Риб брехня — прояв слабкості, і якщо їм колись і доводиться говорити неправду, то для них це тортури і привід докоряти собі.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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