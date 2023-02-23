Бруклин Бекхэм повторил культовую фотографию своего отца

В Сети на пост молодого человека отреагировали неоднозначно.

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23-летний сын британского футболиста Дэвида Бекхэма, Ромео, ставший известным благодаря рождению в звездной семье, решил в очередной раз воспользоваться наследием отца, повторив знаменитое фото спортсмена. На своей странице в Instagram молодой человек опубликовал снимок с кремово-белыми усами, рекламируя напитки на растительной основе компании Silk Nextmilk.

Его отец Дэвид в свое время тоже снимался в подобном образе. Только если Бруклин одет, то футболист демонстрировал подтянутую фигуру, позируя с голым торсом.

Пост Бруклина вызвал неоднозначную реакцию фанатов: некоторые вспомнили о фото Дэвида и похвалили Бруклина, другие уже иронизируют, не начнет ли он карьеру молочника, поскольку в свои 23 он уже попробовал себя в роли фотографа, стилиста, модели, повара.

Сам же отпрыск Бекхэмов пояснил, что решил присоединиться кампании, поскольку и он, и его жена едят очень мало мяса, поэтому он начал создавать новые блюда на растительной основе.

[ + – ] Дэвид Бекхэм тоже рекламировал полезные продукты

Бруклин был не единственным ребенком, участвовавшим в кампании: 24-летняя Сейлор Бринкли-Кук и 22-летняя Элла Траволта также позировали с молочными усами.

"Я думаю, что эти рекламные ролики "Got Milk?" такие культовые, и привносить их в этот новый мир, основанный на растениях, и иметь эти удивительные альтернативы – это так весело. Я думаю, что моя мама тоже такая знаковая, поэтому все, что я могу сделать в своей жизни, чтобы заставить ее гордиться, меня волнует", – заявила Сейлор, дочь Кристи Бринкли.

Социальный дискурс вокруг детей известных родителей ("nepo babies") в Голливуде в последние месяцы достиг апогея. Являются ли они самой талантливой актрисой на кастинге или изо всех сил пытаются найти отрасль, которой они действительно увлечены, комментарии, как правило, одинаковы. Если они добиваются невероятного успеха, их спрашивают, заслуживают ли они этого, и говорят о том, что усрпехом они обязаны славе родителей. Если нет, то их высмеивают и спрашивают, почему они не похожи на своих матерей или отцов с мировым именем.

Что касается Бруклина, то его многочисленные карьерные пути вызвали удивление после того, как он перешел от фотографии к кулинарии, а теперь попробовал свои силы в качестве модного стилиста.

Бруклину всего 23 года, и некоторые утверждают, что он в том возрасте, когда экспериментировать с карьерой и хобби — это нормально. Тем не менее, большинство людей, пытающихся понять свое увлечение, не получают возможности опубликовать фотокнигу, если у них нет обучения фотографии, или создать онлайн-сериал о кулинарии по 100 тысяч долларов за эпизод, когда они не более чем увлеченные домашние повара.

Ранее Фокус писал, что Бруклин Бекхэм и его отец устроили соревнования по выпечке блинов.