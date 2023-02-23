Бруклін Бекхем повторив культове фото свого батька

У мережі на допис парубка відреагували неоднозначно.

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23-річний син британського футболіста Девіда Бекхема, Ромео, який став відомим завдяки народженню у зірковій сім'ї, вирішив укотре скористатися спадщиною батька, повторивши знамените фото спортсмена. На своїй сторінці в Instagram молодик опублікував знімок із кремово-білими вусами, рекламуючи напої на рослинній основі компанії Silk Nextmilk.

Його батько Девід свого часу теж знімався у подібному образі. Тільки якщо Бруклін одягнений, то футболіст демонстрував підтягнуту фігуру, позуючи з голим торсом.

Допис Брукліна викликав неоднозначну реакцію фанатів: деякі згадали про фото Девіда і похвалили Брукліна, інші вже іронізують, чи не почне він кар'єру молочника, оскільки у свої 23 він уже спробував себе в ролі фотографа, стиліста, моделі, кухаря.

Сам же син Бекхемов пояснив, що вирішив приєднатися до кампанії, оскільки і він, і його дружина їдять дуже мало м'яса, тому він почав створювати нові страви на рослинній основі.

[ + – ] Девід Бекхем також рекламував корисні продукти

Бруклін був не єдиною дитиною, яка брала участь у кампанії: 24-річна Сейлор Брінклі-Кук і 22-річна Елла Траволта також позували з молочними вусами.

"Я думаю, що ці рекламні ролики "Got Milk?" такі культові, і привносити їх у цей новий світ, заснований на рослинах, і мати ці дивовижні альтернативи — це так весело. Я думаю, що моя мама теж така знакова, тому все, що я можу зробити у своєму житті, щоб змусити її пишатися, мене хвилює", — заявила Сейлор, дочка Крісті Брінклі.

Соціальний дискурс довкола дітей відомих батьків (nepo babies) у Голлівуді в останні місяці досяг апогею. Чи є вони найталановитішою акторкою на кастингу чи щосили намагаються знайти галузь, якою вони справді захоплені, коментарі, як правило, однакові. Якщо вони досягають неймовірного успіху, їх запитують, чи заслуговують вони на це, і говорять про те, що успіхом вони зобов'язані славі батьків. Якщо ні, то їх висміюють і запитують, чому вони не схожі на своїх матерів чи батьків зі світовим ім'ям.

Що стосується Брукліна, то його численні кар'єрні шляхи викликали здивування після того, як він перейшов від фотографії до кулінарії, а тепер спробував свої сили як модний стиліст.

Брукліну всього 23 роки, і деякі стверджують, що він у тому віці, коли експериментувати з кар'єрою та хобі — це нормально. Тим не менш, більшість людей, які намагаються зрозуміти своє захоплення, не отримують можливості опублікувати фотокнигу, якщо у них немає навчання фотографії, або створити онлайн-серіал про кулінарію по 100 тисяч доларів за епізод, коли вони не більш ніж захоплені домашні кухарі.

Раніше Фокус писав, що Бруклін Бекхем і його батько влаштували змагання з випікання млинців.