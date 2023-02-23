"Мавка" и не только: три премьеры самых ярких мультфильмов весны 2023 для детей и взрослых

Среди премьер этой весны – и самая ожидаемая: мультфильм по мотивам легендарного произведения Леси Украинки "Лесная песня".

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2023 год богат на премьеры анимационных фильмов. Юные и взрослые зрители смогут посмотреть не только свежие работы отечественных и зарубежных мультипликаторов, но и обновленные версии старых мультфильмов в цифровом формате. Среди самых ожидаемых – "Мадагаскар 4", "Стихии", "Побег из курятника-2", "Розовая пантера", мультфильмы об олененке Бэмби, резвом мышонке Гонзалесе, новая версия "Щелкунчика" и многое другое. Фокус предлагает вниманию своих читателей три самых ярких, красочных и интересных мультфильма, которые можно будет посмотреть уже этой весной.

"Мавка. Лесная песня"

Премьера: 2 марта.

Производство: Animagrad (FILM.UA Group)(Украина)

Жанр – фэнтези, история любви, комедия.

Продолжительность: 90 минут.

Адаптация легендарной драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки, – пожалуй, самая ожидаемая отечественная премьера. Кроме знакомых героев, в мультфильме появятся образы из славянской мифологии. Он обладает украинской автентикой, что станет новым словом в мировой анимации. Фильм раскроет традиции и ритуалы украинского народа, а костюмы для героев разработала известный дизайнер Ольга Навроцкая, сочетав элементы национальной визуальной символики, естественные мотивы и элементы мифологии

Добавим, что экстерьеры мультфильма основаны на реальных украинских географических локациях, культурных и туристических достопримечательностях. Зрители во всей красе увидят леса Карпат, село Вилково, Буцкий каньон.

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино (Госкино), Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания". Его проект был представлен в 2015 году, и вот наконец его производство завершено. Предполагается, что мультфильм выйдет на экранах кинотеатров не только в Украине, но и, по меньшей мере, в 17 странах.

"Супербратья Марио. Фильм"

Премьера: 23 марта.

Производство: Illumination совместно с Nintendo (США, Япония)

Жанр – фэнтези, комедия, приключения, романтический

Продолжительность: 92 минуты.

Мультфильм-приключенческая комедия "Супербратья Марио. Фильм" своим сюжетом целиком и полностью обязан культовой одноименной игре. Эта анимационная картина – не первая экранизация видеоигры. Попытка перенести на большие экраны братьев Марио была предпринята еще в 1993 году, но тогда она успехом не увенчалась. Затем было еще две, которые так же провалились. После неудачных экранизаций компания Nintendo долгое время отказывалась от переговоров об использовании их интеллектуальной собственности для создания мультфильма. Результативный диалог начался в 2016 году, когда экранизация видеоигра стала востребованной. В конце концов, студии Illumination и Universal получили разрешение на производство нового проекта.

"Супербратья Марио. Фильм" – четвертая попытка экранизации игры, и она обещает быть куда успешней, благодаря графике, сюжету и команде под руководством режиссеров Аарона Хорвата и Михаэля Еленика.

По сюжету, братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в подземный город, из которого должны вызволить плененную принцессу Пич, а вместе с ней спасти и всю человеческую цивилизацию.

"Инспектор Сан. Тайна Черной Вдовы"

Премьера: 13 апреля.

Производство: Испания

Жанр: комедия, детектив, приключения.

Продолжительность – 120 мин

Главный герой фильма – паук-инспектор Сан. Его считают одним из самых гениальных детективов своего времени и поручают сложнейшие дела. События в картине происходят в 1934 году. В погоне за очередным преступником главный герой пересекает полмира. Из родного Сан-Франциско он добрался до Шанхая и там поймал своего заклятого врага. Во время возвращения домой на гидросамолете происходит убийство, и Сан, который был пассажиром воздушного судна, считает делом чести раскрыть новое преступление.

Мультфильм "Инспектор Сан. Тайна Черной Вдовы" снят в испанской провинции Наварра. По жанру это – детский детектив, однако уровень шуток будет интересен и взрослым зрителям. Сценарий к мультфильму был написан еще в 2013 году и завоевал тогда приз за лучший сценарий на одном из профильных конкурсов. Над реализацией сценария работало более 120 мультипликаторов в течение двух с половиной лет.

Ранее Фокус сообщал о том. что Христина Соловий и Артем Пивоваров представили первый саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".