"Мавка" і не тільки: три прем'єри найяскравіших мультфільмів весни 2023 року для дітей та дорослих

Серед прем'єр цієї весни — найочікуваніша: мультфільм за мотивами легендарного твору Лесі Українки "Лісова пісня".

Related video

2023 багатий на прем'єри анімаційних фільмів. Юні та дорослі глядачі зможуть подивитися не лише свіжі роботи вітчизняних та зарубіжних мультиплікаторів, а й оновлені версії старих мультфільмів у цифровому форматі. Серед найочікуваніших — "Мадагаскар 4", "Стихії", "Втеча з курника-2", "Рожева пантера", мультфільми про оленя Бембі, жваве мишеня Гонзалеса, нова версія "Лускунчика" та багато іншого. Фокус пропонує увазі своїх читачів три найяскравіші, барвисті та цікаві мультфільми, які можна буде подивитися вже цієї весни.

"Мавка. Лісова пісня"

Прем'єра: 2 березня.

Виробництво: Animagrad (FILM.UA Group)(Україна)

Жанр — фентезі, історія кохання, комедія.

Тривалість: 90 хвилин.

Адаптація легендарної драми-феєрії української поетеси Лесі Українки, мабуть, найочікуваніша вітчизняна прем'єра. Окрім знайомих героїв, у мультфільмі з'являться образи зі слов'янської міфології. Він має українську автентику, що стане новим словом у світовій анімації. Фільм розкриє традиції та ритуали українського народу, а костюми для героїв розробила відома дизайнерка Ольга Навроцька, поєднавши елементи національної візуальної символіки, природні мотиви та елементи міфології.

Додамо, що екстер'єри мультфільму ґрунтуються на реальних українських географічних локаціях, культурних та туристичних пам'ятках. Глядачі у всій красі побачать ліси Карпат, село Вилкове, Буцький каньйон.

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" створений за підтримки Державного агентства України з кіно (Держкіно), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія". Його проєкт було представлено у 2015 році, і ось нарешті його виробництво завершено. Передбачається, що мультфільм вийде на екранах кінотеатрів не лише в Україні, а й щонайменше у 17 країнах.

"Супербрати Маріо. Фільм"

Прем'єра: 23 березня.

Виробництво: Illumination спільно з Nintendo (США, Японія)

Жанр — фентезі, комедія, пригоди, романтичний

Тривалість: 92 хвилини.

Мультфільм-пригодницька комедія "Супербрати Маріо. Фільм" своїм сюжетом цілком і повністю завдячує культовій однойменній грі. Ця анімаційна картина — не перша екранізація відеоігри. Спробу перенести на великі екрани братів Маріо було здійснено ще 1993 року, але тоді вона успіхом не увінчалася. Потім було ще дві, які так само провалилися. Після невдалих екранізацій компанія Nintendo довгий час відмовлялася від переговорів щодо використання їхньої інтелектуальної власності для створення мультфільму. Результативний діалог розпочався у 2016 році, коли екранізація відеогра стала затребуваною. Зрештою, студії Illumination та Universal отримали дозвіл на виробництво нового проєкту.

"Супербрати Маріо. Фільм" — четверта спроба екранізації гри, і вона обіцяє бути куди успішнішою, завдяки графіку, сюжету та команді під керівництвом режисерів Аарона Хорвата та Міхаеля Єленіка.

За сюжетом, брати-водопровідники Маріо та Луїджі відкривають портал у підземне місто, з якого мають визволити полонену принцесу Піч, а разом із нею врятувати і всю людську цивілізацію.

"Інспектор Сан. Таємниця Чорної Вдови"

Прем'єра: 13 квітня.

Виробництво: Іспанія

Жанр: комедія, детектив, пригоди.

Тривалість — 120 хв

Головний герой фільму — павук-інспектор Сан. Його вважають одним із найгеніальніших детективів свого часу і доручають найскладніші справи. Події у картині відбуваються 1934 року. У гонитві за черговим злочинцем головний герой перетинає півсвіту. З рідного Сан-Франциско він дістався Шанхаю і там спіймав свого заклятого ворога. Під час повернення додому на гідролітаку відбувається вбивство, і Сан, який був пасажиром повітряного судна, вважає справою честі розкрити новий злочин.

Мультфільм "Інспектор Сан. Таємниця Чорної Вдови" знято в іспанській провінції Наварра. За жанром це дитячий детектив, проте рівень жартів буде цікавим і дорослим глядачам. Сценарій до мультфільму був написаний ще у 2013 році і завоював тоді приз за найкращий сценарій на одному із профільних конкурсів. Над реалізацією сценарію працювало понад 120 мультиплікаторів протягом двох із половиною років.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Христина Соловій та Артем Пивоваров представили перший саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".