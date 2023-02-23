Адель рассказала о проблемах со спиной во время концерта в Лас-Вегасе

Адель раскрыла масштабы своих проблем со спиной во время выступления в Лас-Вегасе.

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34-летняя британская певица, чей тур "Уикенд с Адель" из 32 выступлений начался в ноябре, откровенно рассказала о своем здоровье во время одного из своих недавних выступлений, объяснив зрителям, что она выступает со смещенным диском в позвоночнике и "очень сильным ишиасом" в левой ноге. Об этом пишет Hello.

Обращаясь к толпе в Колизее в Caesars Palace, Адель спросила: "У кого-нибудь еще моего возраста [начались] проблемы с коленями? У меня очень сильный радикулит в левой ноге, и моего диска L5 больше нет [ругательство]. Он изношен".

Нервы на позвонке L5, объясняют в Кливлендской клинике, обеспечивают чувствительность внешней стороны голени, верхней части стопы и пространства между первым и вторым пальцами ног. По данным системы здравоохранения клиники Майо, сжатие нерва позвонка L5 приводит к ишиасу, который может вызывать физическую боль, онемение и слабость.

Это не первый раз, когда Адель рассказывает о своих постоянных проблемах с мобильностью. Еще в январе звезда рассказала: "В эти дни мне приходится ходить вразвалку, потому что у меня очень тяжелый радикулит".

А в интервью The Face в 2021 году Адель сказала: "На самом деле у меня болит спина примерно половину моей жизни. Обычно она обостряется из-за стресса или из-за глупой осанки". По словам знаменитости, все изменилось, когда она начала регулярно заниматься спортом.

Также Фокус писал, что Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла ІІІ.