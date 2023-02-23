Адель розповіла про проблеми зі спиною під час концерту в Лас-Вегасі

Адель розкрила масштаби своїх проблем зі спиною під час виступу в Лас-Вегасі.

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34-річна британська співачка, чий тур "Вікенд із Адель" з 32 виступів розпочався в листопаді, відверто розповіла про своє здоров'я під час одного зі своїх недавніх виступів, пояснивши глядачам, що вона виступає зі зміщеним диском у хребті й "дуже сильним ішіасом" у лівій нозі. Про це пише Hello.

Звертаючись до натовпу в Колізеї в Caesars Palace, Адель запитала: "У когось ще мого віку [почалися] проблеми з колінами? У мене дуже сильний радикуліт у лівій нозі, і мого диска L5 більше немає [лайка]. Він зношений".

Нерви на хребці L5, пояснюють у Клівлендській клініці, забезпечують чутливість зовнішньої сторони гомілки, верхньої частини стопи та простору між першим і другим пальцями ніг. За даними системи охорони здоров'я клініки Майо, стиснення нерва хребця L5 призводить до ішіасу, який може викликати фізичний біль, оніміння та слабкість.

Це не вперше, коли Адель розповідає про свої постійні проблеми з мобільністю. Ще в січні зірка розповіла: "У ці дні мені доводиться ходити перевальцем, тому що в мене дуже тяжкий радикуліт".

А в інтерв'ю The Face у 2021 році Адель сказала: "Насправді в мене болить спина приблизно половину мого життя. Зазвичай вона загострюється через стрес або погану поставу". За словами знаменитості, все змінилося, коли вона почала регулярно займатися спортом.

Також Фокус писав, що Адель і Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Карла ІІІ.