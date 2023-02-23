Сколько платят персоналу британской королевской семьи

Хоть работники и будут трудиться во дворце, это не значит, что они будут получать королевскую зарплату.

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Работа на королевскую семью не означает королевскую зарплату. Информация с сайта с вакансиями гласит, что будущим работникам короны обещают около 30 тысяч долларов в год. Это около 2500 долларов, или чуть больше двух тысяч фунтов стерлингов за ответственную и непростую работу. Об этом пишет Robb Report.

Королевская семья в настоящее время набирает сотрудников на несколько вакансий, но если вы думаете, что их предполагаемый собственный капитал в 28 миллиардов долларов означает, что все их сотрудники зарабатывают шестизначные суммы, то это не так.

Несмотря на то, что работа в составе вспомогательного персонала Фирмы, несомненно, является серьезной ролью, требующей строгой осмотрительности и максимальной производительности — в конце концов, весь мир следит за любыми потенциальными ошибками — зарплаты сотрудников, указанные на королевской доске объявлений, по-прежнему выглядят тревожно низкими.

Forbes оценил собственный капитал королевской семьи Великобритании в 28 миллиардов долларов в 2021 году, и эта оценка в значительной степени основана на стоимости недвижимости, которой владеет королевская семья. Но члены королевской семьи также получают много доходов для покрытия расходов.

[ + – ] На королевскую семью работает целая армия помощников и прислуги Фото: Getty Images

В 2021–2022 финансовом году Crown Estate получила прибыль в размере более 377 миллионов долларов, 25 процентов из которых идет в Sovereign Grant, фонд, предназначенный для покрытия официальных расходов (личные расходы оплачиваются из другого фонда).

Эти официальные расходы включают в себя заработную плату персонала королевской семьи, а также расходы на охрану, ведение домашнего хозяйства, поездки и многое другое. На 2021–2022 годы королевский веб-сайт сообщает о более чем 62 миллионах долларов, предназначенных для финансирования "эксплуатационных расходов семьи королевы", а дополнительные средства суверенного гранта выделены на резервирование Букингемского дворца.

Сейчас королевская семья открыла 20 вакансий. Среди них помощник по розничной торговле Виндзорского замка, координатор программы Кенсингтонского дворца и старший менеджер проектов Букингемского дворца. Размер зарплаты указан не везде. Иногда она зависит от "опыта", но в общем, она не превышает 42 тысячи долларов в год.

Роли с почасовой оплатой в размере 13,15 долларов США включают помощника по розничной торговле и оператора склада, обе из которых описывают себя как должности с полной занятостью с 37,5 рабочими часами в течение пяти рабочих дней.

Самой высокооплачиваемой должностью в списке является должность старшего менеджера проекта в Южном крыле — это должность, связанная с текущим ремонтом Букингемского дворца. На этой должности указан диапазон заработной платы до 72 000 долларов США в год, в зависимости от опыта, и это постоянная должность с полной занятостью. И в нее входит очень много обязанностей. Предполагается, что ремонт будет капитальным и все должно будет функционировать следующие полвека. Большинство других вакансий, перечисленных членами королевской семьи, предлагают годовую заработную плату в размере от 27 000 до 42 000 долларов США для таких ролей, как помощник по подбору персонала, каталогизатор архивов и старший редактор.

А вакансия старшего помощника в Виндзорском замке на полный рабочий день предполагает зарплату эквивалентную чуть более 28 600 долларов в год. В строке зарплаты также упоминается, что оплата может "зависеть от опыта" и что существует "корректировка зарплаты" из-за того, что это работа с проживанием, но неясно, является ли зарплата в размере 28 600 долларов скорректированной зарплатой, или потом она может возрасти.

[ + – ] Комфортное существование королевской семьи обеспечивает огромное количество персонала Фото: Getty Images

Члены королевской семьи и раньше подвергались критике за заработную плату сотрудников: в 2022 году Insider сообщал, что их объявления о вакансиях включали заработную плату, "начинающуюся ниже прожиточного минимума, рекомендованного Фондом прожиточного минимума". (По состоянию на 2022 год Фонд прожиточного минимума указывает 10,90 фунтов стерлингов в качестве прожиточного минимума в Великобритании и 11,95 фунтов стерлингов в качестве прожиточного минимума в Лондоне).

Королевская семья отреагировала на сообщение Insider в то время следующим заявлением, опровергающим их утверждения: "Разочаровывает то, что на вопиющие неточности и устаревшую информацию опираются в ряде неосведомленных и необоснованных заявлений о деятельности королевской семьи". Они не ответили на запрос о дополнительных разъяснениях.

Впрочем, не исключено, что работники дворца получают некие бонусы, также ясно, что эта работа потом будет отлично смотреться в резюме. И после работник всегда может написать книгу, как это сделал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел. Принц Гарри, к слову, был возмущен книгой Баррела, и даже рассказывал об этом в своих мемуарах. Баррел теперь часто дает комментарии о королевской семье, считаясь экспертом. И недавно рассказывал, как принцы Гарри и Уильям делили драгоценности матери после ее смерти.