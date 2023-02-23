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Стиль жизни

Сколько платят персоналу британской королевской семьи

королевская семья великобритании, персонал, прислуга, сколько получает прислуга дворца, букингемский дворец
Фото: Getty | На королевскую семью работают десятки людей, но их зарплата не выглядит слишком высокой

Хоть работники и будут трудиться во дворце, это не значит, что они будут получать королевскую зарплату.

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Работа на королевскую семью не означает королевскую зарплату. Информация с сайта с вакансиями гласит, что будущим работникам короны обещают около 30 тысяч долларов в год. Это около 2500 долларов, или чуть больше двух тысяч фунтов стерлингов за ответственную и непростую работу. Об этом пишет Robb Report.

Королевская семья в настоящее время набирает сотрудников на несколько вакансий, но если вы думаете, что их предполагаемый собственный капитал в 28 миллиардов долларов означает, что все их сотрудники зарабатывают шестизначные суммы, то это не так.

Несмотря на то, что работа в составе вспомогательного персонала Фирмы, несомненно, является серьезной ролью, требующей строгой осмотрительности и максимальной производительности — в конце концов, весь мир следит за любыми потенциальными ошибками — зарплаты сотрудников, указанные на королевской доске объявлений, по-прежнему выглядят тревожно низкими.

Forbes оценил собственный капитал королевской семьи Великобритании в 28 миллиардов долларов в 2021 году, и эта оценка в значительной степени основана на стоимости недвижимости, которой владеет королевская семья. Но члены королевской семьи также получают много доходов для покрытия расходов.

королевская семья великобритании, персонал, прислуга, сколько получает прислуга дворца, букингемский дворец Fullscreen
На королевскую семью работает целая армия помощников и прислуги
Фото: Getty Images

В 2021–2022 финансовом году Crown Estate получила прибыль в размере более 377 миллионов долларов, 25 процентов из которых идет в Sovereign Grant, фонд, предназначенный для покрытия официальных расходов (личные расходы оплачиваются из другого фонда).

Эти официальные расходы включают в себя заработную плату персонала королевской семьи, а также расходы на охрану, ведение домашнего хозяйства, поездки и многое другое. На 2021–2022 годы королевский веб-сайт сообщает о более чем 62 миллионах долларов, предназначенных для финансирования "эксплуатационных расходов семьи королевы", а дополнительные средства суверенного гранта выделены на резервирование Букингемского дворца.

Сейчас королевская семья открыла 20 вакансий. Среди них помощник по розничной торговле Виндзорского замка, координатор программы Кенсингтонского дворца и старший менеджер проектов Букингемского дворца. Размер зарплаты указан не везде. Иногда она зависит от "опыта", но в общем, она не превышает 42 тысячи долларов в год.

Роли с почасовой оплатой в размере 13,15 долларов США включают помощника по розничной торговле и оператора склада, обе из которых описывают себя как должности с полной занятостью с 37,5 рабочими часами в течение пяти рабочих дней.

Самой высокооплачиваемой должностью в списке является должность старшего менеджера проекта в Южном крыле — это должность, связанная с текущим ремонтом Букингемского дворца. На этой должности указан диапазон заработной платы до 72 000 долларов США в год, в зависимости от опыта, и это постоянная должность с полной занятостью. И в нее входит очень много обязанностей. Предполагается, что ремонт будет капитальным и все должно будет функционировать следующие полвека. Большинство других вакансий, перечисленных членами королевской семьи, предлагают годовую заработную плату в размере от 27 000 до 42 000 долларов США для таких ролей, как помощник по подбору персонала, каталогизатор архивов и старший редактор.

А вакансия старшего помощника в Виндзорском замке на полный рабочий день предполагает зарплату эквивалентную чуть более 28 600 долларов в год. В строке зарплаты также упоминается, что оплата может "зависеть от опыта" и что существует "корректировка зарплаты" из-за того, что это работа с проживанием, но неясно, является ли зарплата в размере 28 600 долларов скорректированной зарплатой, или потом она может возрасти.

королевская семья великобритании, персонал, прислуга, сколько получает прислуга дворца, букингемский дворец Fullscreen
Комфортное существование королевской семьи обеспечивает огромное количество персонала
Фото: Getty Images

Члены королевской семьи и раньше подвергались критике за заработную плату сотрудников: в 2022 году Insider сообщал, что их объявления о вакансиях включали заработную плату, "начинающуюся ниже прожиточного минимума, рекомендованного Фондом прожиточного минимума". (По состоянию на 2022 год Фонд прожиточного минимума указывает 10,90 фунтов стерлингов в качестве прожиточного минимума в Великобритании и 11,95 фунтов стерлингов в качестве прожиточного минимума в Лондоне).

Королевская семья отреагировала на сообщение Insider в то время следующим заявлением, опровергающим их утверждения: "Разочаровывает то, что на вопиющие неточности и устаревшую информацию опираются в ряде неосведомленных и необоснованных заявлений о деятельности королевской семьи". Они не ответили на запрос о дополнительных разъяснениях.

Впрочем, не исключено, что работники дворца получают некие бонусы, также ясно, что эта работа потом будет отлично смотреться в резюме. И после работник всегда может написать книгу, как это сделал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел. Принц Гарри, к слову, был возмущен книгой Баррела, и даже рассказывал об этом в своих мемуарах. Баррел теперь часто дает комментарии о королевской семье, считаясь экспертом. И недавно рассказывал, как принцы Гарри и Уильям делили драгоценности матери после ее смерти.