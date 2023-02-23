Скільки платять персоналу британської королівської родини

Хоча працівники й працюватимуть у палаці, це не означає, що вони отримуватимуть королівську зарплатню.

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Робота на королівську родину означає королівську зарплату. Інформація із сайту з вакансіями свідчить, що майбутнім працівникам корони обіцяють близько 30 тисяч доларів на рік. Це близько 2500 доларів, або трохи більше ніж дві тисячі фунтів стерлінгів за відповідальну і непросту роботу. Про це пише Robb Report.

Королівська сім'я в даний час набирає співробітників на кілька вакансій, але якщо ви думаєте, що їхній власний капітал у 28 мільярдів доларів означає, що всі їхні співробітники заробляють шестизначні суми, то це не так.

Незважаючи на те, що робота у складі допоміжного персоналу Фірми, безсумнівно, є серйозною роллю, яка потребує суворої обачності та максимальної продуктивності — зрештою весь світ стежить за будь-якими потенційними помилками — зарплати співробітників, вказані на королівській дошці оголошень, як і раніше, виглядають тривожно низькими.

Forbes оцінив власний капітал королівської родини Великобританії в 28 мільярдів доларів у 2021 році, і ця оцінка значною мірою ґрунтується на вартості нерухомості, якою володіє королівська родина. Але члени королівської сім'ї також отримують багато доходів для покриття витрат.

[ + – ] На королівську родину працює ціла армія помічників та прислуги Фото: Getty Images

У 2021-2022 фінансовому році Crown Estate отримала прибуток у розмірі понад 377 мільйонів доларів, 25 відсотків з яких йде в Sovereign Grant, фонд, призначений для покриття офіційних витрат (особисті витрати оплачуються з іншого фонду).

Ці офіційні витрати включають заробітну плату персоналу королівської сім'ї, а також витрати на охорону, ведення домашнього господарства, поїздки та багато іншого. На 2021-2022 роки королівський веб-сайт повідомляє про більш ніж 62 мільйони доларів, призначених для фінансування "експлуатаційних витрат сім'ї королеви", а додаткові кошти суверенного гранту виділено на резервування Букінгемського палацу.

Наразі королівська родина відкрила 20 вакансій. Серед них помічник із роздрібної торгівлі Віндзорського замку, координатор програми Кенсінгтонського палацу та старший менеджер проєктів Букінгемського палацу. Розмір зарплати вказаний не скрізь. Іноді вона залежить від "досвіду", але загалом вона не перевищує 42 тисячі доларів на рік.

Ролі з погодинною оплатою у розмірі 13,15 доларів США включають помічника з роздрібної торгівлі та оператора складу, обидві з яких описують себе як посади з повною зайнятістю з 37,5 робочими годинами протягом п'яти робочих днів.

Найвищою оплачуваною посадою у списку є посада старшого менеджера проєкту в Південному крилі — це посада, пов'язана з поточним ремонтом Букінгемського палацу. На цій посаді вказаний діапазон заробітної плати до 72 000 доларів США на рік, залежно від досвіду, і це стала з повною зайнятістю. І до неї входить дуже багато обов'язків. Передбачається, що ремонт буде капітальним і все має функціонувати наступні півстоліття. Більшість інших вакансій, перерахованих членами королівської сім'ї, пропонують річну заробітну плату від 27 000 до 42 000 доларів США для таких ролей, як помічник з підбору персоналу, каталогізатор архівів і старший редактор.

А вакансія старшого помічника у Віндзорському замку на повний робочий день передбачає зарплату еквівалентну трохи більше ніж 28 600 доларів на рік. У рядку зарплати також згадується, що оплата може "залежати від досвіду" і що існує "коригування зарплати" через те, що це робота з проживанням, але неясно, чи є зарплата у розмірі 28 600 доларів скоригованою зарплатою, чи потім вона може зрости.

[ + – ] Комфортне існування королівської сім'ї забезпечує величезну кількість персоналу Фото: Getty Images

Члени королівської сім'ї і раніше піддавалися критиці за заробітну плату співробітників: у 2022 році Insider повідомляв, що їхні оголошення про вакансії включали заробітну плату, що "починається нижче прожиткового мінімуму, рекомендованого Фондом прожиткового мінімуму". (Станом на 2022 рік Фонд прожиткового мінімуму вказує 10,90 фунтів стерлінгів як прожитковий мінімум у Великій Британії та 11,95 фунтів стерлінгів як прожитковий мінімум у Лондоні).

Королівська сім'я відреагувала на повідомлення Insider на той час наступною заявою, яка спростовує їх твердження: "Розчаровує те, що на кричущі неточності та застарілу інформацію спираються у низці необізнаних та необґрунтованих заяв про діяльність королівської родини". Вони не відповіли на запит щодо додаткових роз'яснень.

Втім, не виключено, що працівники палацу отримують деякі бонуси, також ясно, що ця робота згодом буде добре виглядати в резюме. І потім працівник завжди може написати книгу, як це зробив колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл. Принц Гаррі, до речі, обурився книгою Баррела, і навіть розповідав про це у своїх мемуарах. Баррелл тепер часто дає коментарі про королівську сім'ю, вважаючись експертом. І нещодавно розповідав, як принци Гаррі та Вільям ділили коштовності матері після її смерті.