24 февраля 2023 года: святого Власа - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше отказаться от употребления алкоголя, нельзя также ругаться и желать зла другим.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Власа. Он был епископом Севастийским, обладал даром исцеления и очень добрым сердцем — лечил больных, помогал нуждающимся, славился искренней любовью к животным — диким и домашним. Умер мученической смертью за веру во Христа.

Что нельзя делать 24 февраля:

пересаживать растения

употреблять алкоголь

злословить, выяснять отношения

желать зла другим

Народные приметы и поверья:

"Скотий бог — сшиби с зимы рог"

Три утренника до Власия да три после Власия, а седьмой на день Власия

До Прохора старушка охала, пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас

Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги

День ангела празднуют:

Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора

Родились сегодня:

1917 год – Татьяна Яблонская, украинская художница

1930 год – Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины

1955 — Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, основатель и первый генеральный директор корпорации Apple

1959 — Владимир Горянский, украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий, народный артист Украины