24 февраля 2023 года: святого Власа - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше отказаться от употребления алкоголя, нельзя также ругаться и желать зла другим.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Власа. Он был епископом Севастийским, обладал даром исцеления и очень добрым сердцем — лечил больных, помогал нуждающимся, славился искренней любовью к животным — диким и домашним. Умер мученической смертью за веру во Христа.
Что нельзя делать 24 февраля:
- пересаживать растения
- употреблять алкоголь
- злословить, выяснять отношения
- желать зла другим
Народные приметы и поверья:
"Скотий бог — сшиби с зимы рог"
Три утренника до Власия да три после Власия, а седьмой на день Власия
До Прохора старушка охала, пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас
Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги
День ангела празднуют:
Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора
Родились сегодня:
1917 год – Татьяна Яблонская, украинская художница
1930 год – Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины
1955 — Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, основатель и первый генеральный директор корпорации Apple
1959 — Владимир Горянский, украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий, народный артист Украины