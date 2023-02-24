24 лютого 2023 року: святого Власа — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще відмовитися від вживання алкоголю, не можна також лаятися та бажати зла іншим.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Власа. Він був єпископом Севастійським, мав дар зцілення й дуже добре серце — лікував хворих, допомагав нужденним, славився щирою любов'ю до тварин — диких і домашніх. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.
Чого не можна робити 24 лютого:
- пересаджувати рослини
- вживати алкоголь
- злословити, з'ясовувати стосунки
- бажати зла іншим
Народні прикмети та повір'я:
"Худобний бог, збий із зими ріг".
Три ранки до Власія та три після Власія, а сьомий на день Власія.
До Прохора старенька охала, прийшов Прохор і Влас — незабаром весна у нас.
Пролив Влас олію на дороги — час зимі прибирати ноги.
День ангела святкують:
Власій, Всеволод, Георгій, Дмитро, Захарія, Порфирій, Феодора.
Народилися сьогодні:
1917 рік — Тетяна Яблонська, українська художниця.
1930 рік — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.
1955 рік — Стів Джобс, американський інженер і винахідник, засновник і перший генеральний директор корпорації Apple.
1959 рік — Володимир Горянський, український актор театру, кіно й телебачення, телеведучий, народний артист України.