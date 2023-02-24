24 лютого 2023 року: святого Власа — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще відмовитися від вживання алкоголю, не можна також лаятися та бажати зла іншим.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Власа. Він був єпископом Севастійським, мав дар зцілення й дуже добре серце — лікував хворих, допомагав нужденним, славився щирою любов'ю до тварин — диких і домашніх. Помер мученицькою смертю за віру в Христа.

Чого не можна робити 24 лютого:

пересаджувати рослини

вживати алкоголь

злословити, з'ясовувати стосунки

бажати зла іншим

Народні прикмети та повір'я:

"Худобний бог, збий із зими ріг".

Три ранки до Власія та три після Власія, а сьомий на день Власія.

До Прохора старенька охала, прийшов Прохор і Влас — незабаром весна у нас.

Пролив Влас олію на дороги — час зимі прибирати ноги.

День ангела святкують:

Власій, Всеволод, Георгій, Дмитро, Захарія, Порфирій, Феодора.

Народилися сьогодні:

1917 рік — Тетяна Яблонська, українська художниця.

1930 рік — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.

1955 рік — Стів Джобс, американський інженер і винахідник, засновник і перший генеральний директор корпорації Apple.

1959 рік — Володимир Горянський, український актор театру, кіно й телебачення, телеведучий, народний артист України.