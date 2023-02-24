Актриса Люси Хейл рассказала о своей "тайной борьбе" с алкогольной зависимостью
Звезда сериала "Милые обманщицы" впервые рассказала о своем пути к трезвости.
33-летняя американская певица и актриса Люси Хейл в подкасте "Дневник генерального директора" рассказала о своей многолетней борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом пишет PageSix.
"Я никогда публично не говорила о трезвости — у меня чуть больше года трезвости", — сказала она.
Звезда сериала "Милые обманщицы" сказала, что с 20 лет "боролась с собой".
"Я просто придерживалась той веры, что настоящая Люси выходила, когда я пила. Это также успокаивало мой разум. Я была запойной пьяницей. Иногда я не могла вспомнить, что я сделала или что говорила. И это страшно", — поделилась актриса.
Хейл сказала, что у нее были проблемы с алкоголем с тех пор, как она впервые выпила в 14 лет, признав, что в ее жизни никогда не было периода, когда она была бы "нормальной умеренно пьющей".
"Каждый раз я была готова отправиться в это сумасшедшее темное место", — добавила девушка. "Конечно, я старалась быть умеренно пьяной, но внутри всегда хотелось большего. Я чувствовала эту жажду".
Затем ведущий Стивен Бартлетт спросил актрису, инсценировал ли кто-нибудь из ее близких вмешательство или ставил ей ультиматумы. Хейл сказала, что решение проблемы ее зависимости не было чем-то, что другие могли бы заставить ее сделать.
"Я пыталась измениться для бойфрендов, я пыталась измениться для своей мамы, я пыталась измениться для своей карьеры, я пыталась измениться по напрасным причинам вроде тех, что "я буду выглядеть моложе и стройнее", — отметила знаменитость.
Также Люси рассказала, что один из ее лучших друзей умер от алкоголизма, но и это не помогло ей остановиться выпивать.
"Ничего из этого дерьма не работает. Проблема не в алкоголе. Проблема в этом чувстве внутри меня", — сказала Хейли со слезами на глазах.
2 января 2022 года звезда взяла с себя обещание и бросила пить, потому что поняла, что "заслуживает большего в этой жизни".
Также Фокус писал, что ученые приравняли зависимость от нездоровой пищи к алкоголю, табаку и кокаину.