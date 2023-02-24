Акторка Люсі Гейл розповіла про свою "таємну боротьбу" з алкогольною залежністю

Зірка серіалу "Мили ошуканки" вперше розповіла про свій шлях до тверезості.

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33-річна американська співачка й акторка Люсі Гейл у подкасті "Щоденник генерального директора" розповіла про свою багаторічну боротьбу з алкогольною залежністю. Про це пише PageSix.

"Я ніколи публічно не говорила про тверезість — у мене трохи більше року тверезості", — сказала вона.

Зірка серіалу "Мили ошуканки" сказала, що з 20 років "боролася із собою".

"Я просто дотримувалася тієї віри, що справжня Люсі виходила, коли я пила. Це також заспокоювало мій розум. Я була запійним пияком. Іноді я не могла згадати, що я зробила або що говорила. І це страшно", — поділилася акторка.

Гейл сказала, що в неї були проблеми з алкоголем із того часу, як вона вперше випила в 14 років, визнавши, що в її житті ніколи не було періоду, коли вона була б "нормальною помірно питущою".

"Щоразу я була готова вирушити в це божевільне темне місце, — додала дівчина. — Звичайно, я намагалася бути помірковано п'яною, але всередині завжди хотілося більшого. Я відчувала цю спрагу".

Потім ведучий Стівен Бартлетт запитав акторку, чи інсценував хтось із її близьких втручання чи ставив їй ультиматуми. Гейл сказала, що вирішення проблеми її залежності не було чимось, що інші могли б змусити її зробити.

"Я намагалася змінитися для бойфрендів, я намагалася змінитися для своєї мами, я намагалася змінитися для своєї кар'єри, я намагалася змінитися з марних причин на кшталт тих, що "я буду молодшою та стрункішою", — зазначила знаменитість.

Також Люсі розповіла, що один із її найкращих друзів помер від алкоголізму, але й це не допомогло їй зупинитися випивати.

"Нічого з цього лайна не працює. Проблема не в алкоголі. Проблема в цьому почутті всередині мене", — сказала Гейлі зі сльозами на очах.

2 січня 2022 року зірка взяла із себе обіцянку та кинула пити, бо зрозуміла, що "заслуговує на більше в цьому житті".

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Також Фокус писав, що вчені прирівняли залежність від нездорової їжі до алкоголю, тютюну та кокаїну.