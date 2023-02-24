Джейми Оливер показал, кого готовит на смену себе (видео)

Сын кулинара и ресторатора Бадди уже умело орудует на кухне и не менее артистичен, чем его знаменитый отец.

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47-летний английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер, рецепты которого переведены на многие языки и пользуются неизменным рецептом у сотен тысяч любителей готовить, показал, что у него подрастает достойная смена. Его 12-летний сын Бадди уже вовсю кулинарит с отцом на кухне, и гордый родитель с удовольствием делится успехами ребенка, публикуя видео с ним на своей странице в Instagram.

Судя по всему, готовить Бадди начал еще несколько лет назад. В последнем ролике мальчик готовит фахитас, и на момент записи ему было 10 лет. Уже тогда ребенок уверенно держался перед камерой и не менее уверенно продемонстрировал свои кулинарные способности, успевая не только орудовать на кухне, но и уместно шутить.

Он подчеркнул свою превосходную работу с ножом, когда нарезал лук и перец, чтобы добавить их в блюдо, и продемонстрировал отличные навыки пищевой гигиены, разделяя мясо и овощи.

"Делись еще одним рецептом от моего мальчика Бадди, который приготовит сегодня отличный ужин для вас и вашей семьи, с которым вы никогда не ошибетесь… фахитас!!! Он всегда пользуется большим успехом в нашем доме!", – подписал видео Оливер.

Кроме Бадди, у кулинара и блогера с 9-миллионной аудиторией в Instagram, еще четверо детей: 20-летняя Поппи, 20-летняя Дейзи, 13-летняя Петал и 6-летний Ривер. Их матерью является жена Оливера Джулс.

Джейми Оливер является владельцем сети ресторанов по всему миру. Компания Jamie Oliver Group управляет 25 ресторанами в Великобритании, а также рядом заведений в других странах. Состояние Джейми Оливера и его супруги оценивается в 150 млн фунтов стерлингов.

[ + – ] Джейми Оливер с женой Джулс

Ранее Фокус писал, что во время пандемии коронавируса Джейми Оливер запустил кулинарное шоу для самоизолированных.