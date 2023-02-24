Джеймі Олівер показав, кого готує на зміну собі (відео)

Син кулінара та ресторатора Бадді вже вміло орудує на кухні й не менш артистичний, ніж його знаменитий батько.

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47-річний англійський кухар, ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування Джеймі Олівер, рецепти якого перекладені багатьма мовами та користуються незмінним рецептом у сотень тисяч любителів готувати, показав, що в нього підростає гідна зміна. Його 12-річний син Бадді вже на повну кулінарить з батьком на кухні, і гордий батько із задоволенням ділиться успіхами дитини, публікуючи відео з нею на своїй сторінці в Instagram.

Зважаючи на все, готувати Бадді почав ще кілька років тому. В останньому ролику хлопчик готує фахітас і на момент запису йому було 10 років. Вже тоді дитина впевнено трималася перед камерою і не менш впевнено продемонструвала свої кулінарні здібності, встигаючи не тільки орудувати на кухні, а й доречно жартувати.

Він підкреслив свою чудову роботу з ножем, коли нарізав цибулю та перець, щоб додати їх у страву, і продемонстрував відмінні навички харчової гігієни, розділяючи м'ясо й овочі.

"Ділюся ще одним рецептом від мого хлопчика Бадді, який приготує сьогодні чудову вечерю для вас і вашої родини, з яким ви ніколи не помилитеся... фахітас!!! Він завжди має великий успіх у нашому будинку!" — підписав відео Олівер.

Окрім Бадді, у кулінара та блогера з 9-мільйонною аудиторією в Instagram, ще четверо дітей: 20-річна Поппі, 20-річна Дейзі, 13-річна Петал та 6-річний Рівер. Їхньою матір'ю є дружина Олівера Джулз.

Джеймі Олівер є власником мережі ресторанів по всьому світу. Компанія Jamie Oliver Group керує 25 ресторанами у Великій Британії, а також низкою закладів в інших країнах. Статки Джеймі Олівера та його дружини оцінюють у 150 млн фунтів стерлінгів.

[ + – ] Джеймі Олівер з дружиною Джулз

Раніше Фокус писав, що під час пандемії коронавірусу Джеймі Олівер запустив кулінарне шоу для самоізольованих.