Девушка с самыми большими губами в мире замахнулась на новый бьюти-рекорд

Андреа Иванова называет себя "балканской Барби" и не намерена останавливаться на усовершенствовании себя, несмотря на предупреждения врачей.

Related video

25-летняя жительница Софии (Болгария) Андреа Иванова прославилась в Сети благодаря своим огромным губам, на увеличение которых потратила свыше 10 тыс. долларов. Девушка мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в мире, недавно выставила на аукцион "поцелуи за деньги" в Instagram, чтобы насобирать денег и еще больше улучшить свой внешний вид к праздничному периоду.

Первые инъекции в губы ей сделали в 2018 году. Андреа очень хотела быть похожей не куклу Братц, которая знаменита непропорционально большими губами. Она также решилась закачать наполнитель в челюсти и подбородок., чтобы получить более скульптурное лицо. Сейчас Иванова сосредоточилась на том, чтобы добиться нового рекорда.

[ + – ] На счету Андреа – уже более 30 уколов в губы Фото: Andrea Ivanova/Instagram

"Я хочу, помимо самых больших губ в мире, иметь и самые большие скулы. Мне уже сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты в скулы, но я сделаю еще две в течение недели. Для процесса заживления мне нужно избегать сильного давления на лицо в течение трех дней после этого. Моя цель – смоделировать и добиться их значительного увеличения, но, конечно, я все еще хочу и большие губы. Я продолжу делать больше инъекций, чтобы сделать их еще больше", – сообщила блогер своим подписчикам.

Бывшая студентка факультета философии перенесла уже более 34 инъекций в губы и продолжает делать еще больше. По словам Андреа, некоторые клиники уже отказываются предоставлять ей эту услугу, всерьез побаиваясь, что губы девушки просто не выдержат новых уколов. Ранее врачи предупредили ее, чтобы она обращала внимание на любую боль во рту, поскольку будущие процедуры могут быть потенциально "фатальными".

Однако Иванова игнорирует их предупреждения.

"Мои губы все еще недостаточно велики, и я хочу, чтобы они были намного больше, чем сейчас. Каждый месяц я буду получать больше наполнителей, но я даже не могу сосчитать, сколько денег я потратила в общей сложности", – говорит Андреа.

По словам блогера, ей часто приходится сталкиваться с критикой в свой адрес, потому что не всем нравится то, что она сделала с собой. Родственники Ивановой тоже не в восторге.

Повсюду много негативных отзывов обо мне, и многие люди также не одобряют мой новый увеличенный подбородок. Мое лицо стало четче, но мне это очень нравится. Несмотря на то, что моя семья не одобряет мой новый образ, они должны уважать мой выбор. Меня не волнуют комментарии людей, так как у меня есть свой вкус и взгляды на красоту – я им строго следую. Каждый человек должен удовлетворять себя, не опасаясь и не беспокоясь о мнении других, потому что смысл жизни в том, чтобы быть счастливым", – заявила она.

Пока же Иванова успешно монетизирует свой образ. В OnlyFans, где у нее есть аккаунт, девушка называет себя "балканской Барби с самыми большими губами в мире".

Ранее Фокус писал о том, что Джоселин Виндельштейн, которую из-за множества пластических операций называют "невестой Франкенштейна", опровергает вмешательство хирургов в свою внешность.