Дівчина з найбільшими губами у світі замахнулася на новий б'юті-рекорд

Андреа Іванова називає себе "балканською Барбі" і не має наміру зупинятися на вдосконаленні себе, незважаючи на попередження лікарів.

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25-річна мешканка Софії (Болгарія) Андреа Іванова прославилася в мережі завдяки своїм величезним губам, на збільшення яких витратила понад 10 тис. доларів. Дівчина мріє потрапити до Книги рекордів Гіннеса як володарка найбільших губ у світі, нещодавно виставила на аукціон "поцілунки за гроші" в Instagram, щоб назбирати грошей та ще більше покращити свій зовнішній вигляд до святкового періоду.

Перші ін'єкції у губи їй зробили у 2018 році. Андреа дуже хотіла бути схожою на ляльку Братц, яка знаменита непропорційно великими губами. Вона також зважилася накачати щелепи та підборіддя., щоб отримати більш скульптурне обличчя. Зараз Іванова зосередилася на тому, щоб досягти нового рекорду.

[ + – ] На рахунку Андреа – вже понад 30 уколів у губи Фото: Andrea Ivanova/Instagram

"Я хочу, крім найбільших губ у світі, мати і найбільші вилиці. Мені вже зробили чотири ін'єкції гіалуронової кислоти в вилиці, але я зроблю ще дві протягом тижня. Для процесу загоєння мені потрібно уникати сильного тиску на обличчя протягом трьох днів після цього. Моя мета — змоделювати і досягти їх значного збільшення, але, звичайно, я все ще хочу і великі губи. Я продовжу робити більше ін'єкцій, щоб зробити їх ще більше", — повідомила блогер своїм підписникам.

Колишня студентка факультету філософії перенесла вже понад 34 ін'єкції у губи і продовжує робити ще більше. За словами Андреа, деякі клініки вже відмовляються надавати їй цю послугу, побоюючись, що губи дівчини просто не витримають нових уколів. Раніше лікарі попередили її, щоб вона звертала увагу на будь-який біль у роті, оскільки майбутні процедури можуть бути потенційно "фатальними".

Проте Іванова ігнорує їх попередження.

"Мої губи все ще недостатньо великі, і я хочу, щоб вони були набагато більшими, ніж зараз. Щомісяця я отримуватиму більше наповнювачів, але я навіть не можу порахувати, скільки грошей я витратила загалом", — каже Андреа.

За словами блогера, їй часто доводиться стикатися з критикою на свою адресу, бо не всім подобається те, що вона зробила із собою. Родичі Іванової теж не в захваті.

Всюди багато негативних відгуків про мене, і багато людей також не схвалюють моє нове збільшене підборіддя. Моє обличчя стало чіткішим, але мені це дуже подобається. Незважаючи на те, що моя сім'я не схвалює мого нового образу, вони повинні поважати мій вибір. Мене не хвилюють коментарі людей, тому що у мене є свій смак та погляди на красу – я їх суворо дотримуюсь. Кожна людина має задовольняти себе, не побоюючись і не турбуючись про думку інших, тому що сенс життя полягає в тому, щоб бути щасливим", – заявила вона.

Поки що Іванова успішно монетизує свій образ. У OnlyFans, де вона має обліковий запис, дівчина називає себе "балканською Барбі з найбільшими губами у світі".

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