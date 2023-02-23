82-річна "жінка-кішка" показала себе 15-річною та спростувала будь-які пластичні операції

Жінка, яку ЗМІ прозвали "нареченою Франкенштейна", продовжує переконувати всіх, що не робила жодної пластичної операції.

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Швейцарська світська левиця Джослін Віндельштейн, яку прозвали "жінкою-кішкою" та зробили символом невдалих пластичних операцій, написала в соцмережі Instagram, що ніколи не вдавалася до жодного втручання у свою зовнішність, а на доказ того, що завжди мала таку форму очей і овал обличчя, опублікувала фото себе 15-річної.

На чорно-білому знімку вона в підлітковому віці як учениця балетної школи.

"Це я на уроках балету у Швейцарії в 15 років — так що, можливо, вам варто перестати спекулювати на моєму іміджі! Натисніть стоп! Припиніть, будь ласка, і припиніть фотошопити мої зображення, тому що ви всі не праві. Припиніть публікувати фальшиві фотографії зі мною. Незабаром ви зможете побачити мій істинний образ на екрані", — підписала вона знімок.

[ + – ] Джослін у 15 років Фото: jocelynewildenstein/instagram

Джослін, якій через її риси обличчя, які постійно змінюються, приписували безліч невдалих пластичних операцій, продовжує запевняти мільйон своїх підписників, що ніколи не лягала під ніж хірурга. У 2018 році вона заявила DailyMailTV, що ніколи не зазнавала будь-якої косметичної хірургії.

"Коли ми оглядаємося назад на мої фотографії — я думаю, звичайно, що я, можливо, була красивіша. Коли ми молоді, є певна свіжість, яку ми втрачаємо з роками. Але ви все ще знаходите ті самі очі, ті ж високі вилиці або той самий ніс. Я думаю, що я була симпатичнішою", — наголосила світська левиця.

Із нею погоджується і її 55-річний наречений Ллойд Кляйн, запевняючи, що вона завжди була такою:

"Вона ніколи не робила нічого, щоб змінити своє обличчя. У мене є фотографії 16-річної давності, на яких вона така сама, як сьогодні. Послухайте, Джослін красива, вона чарівна. Уперше, коли я зустрів її, я був майже загіпнотизований її красою, очима, особистістю... І я працюю у сфері моди, і я бачу всіх цих супермоделей, і я бачу всіх, і я бачу найкрасивіших жінок на подіумі, правильно? Але в Дослін є що запропонувати, чого немає в багатьох жінок".

Попри всі ці запевнення, Віндельштейн часто публікує неймовірно відфільтровані зображення, які приховують її реальний вік, перетворюючи її на молоду жінку.

У ЗМІ повно історій про те, як вона зробила першу операцію для чоловіка-мільярдера Алека Вільденштейна більш ніж 30 років тому. Чоловік любив котів, і заради нього жінка змінила розріз очей на котячий. Потім Джослін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, сильно "надула" губи, які згодом трохи зменшила. Всі ці експерименти зробили її обличчя моторошним, і вона, окрім прізвиська "жінка-кішка", отримала прізвисько "наречена Франкенштейна".

Раніше Фокус писав, як Джослін відфотошопила своє обличчя так, що її важко впізнати.