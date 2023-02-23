82-летняя "женщина-кошка" показала себя 15-летней и опровергла любые пластические операции

Женщина, которую СМИ прозвали "невестой Франкенштейна", продолжает убеждать всех, что не делала ни одной пластической операции.

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Швейцарская светская львица Джослин Виндельштейн, которую прозвали "женщиной-кошкой" и сделали символом неудачных пластических операций, написала в соцсети Instagram, что никогда не прибегала ни к какому вмешательству в свою внешность, а в доказательство того, что всегда имела такую форму глаз и овал лица, опубликовала фото себя 15-летней.

На черно-белом снимке она в подростковом возрасте в качестве ученицы балетной школы.

"Это я на уроках балета в Швейцарии в 15 лет – так что, может быть, вам стоит перестать спекулировать на моем имидже! Нажмите стоп! Прекратите, пожалуйста, и прекратите фотошопить мои изображения, потому что вы все не правы. Прекратите публиковать фальшивые фотографии со мной. Очень скоро вы сможете увидеть мой истинный образ на экране", – подписала она снимок.

[ + – ] Джослин в 15 лет Фото: jocelynewildenstein/instagram

Джослин, которой из-за ее постоянно меняющихся черт лица приписывали множество неудачных пластических операций, продолжает уверять миллион своих подписчиков, что никогда не ложилась под нож хирурга. В 2018 году, она заявила DailyMailTV, что никогда не подвергалась какой-либо косметической хирургии.

"Когда мы оглядываемся назад на мои фотографии – я думаю, конечно, что я, может быть, была красивее. Когда мы молоды, есть определенная свежесть, которую мы теряем с годами. Но вы все еще находите те же глаза, те же высокие скулы или тот же нос. Я думаю, что я была более симпатичной", – подчеркнула светская львица.

Ей вторит и ее 55-летний жених Ллойд Кляйн, уверяя, что она всегда была такой:

"Она никогда не делала ничего, чтобы изменить свое лицо. У меня есть фотографии 16-летней давности, на которых она выглядит точно так же, как сегодня. Послушайте, Джослин красивая, она волшебная. В первый раз, когда я встретил ее, я был почти загипнотизирован ее красотой, глазами, личностью. И я работаю в сфере моды, и я вижу всех этих супермоделей, и я вижу всех, и я вижу самых красивых женщин на подиуме, верно? Но у Джослин есть что предложить, чего нет у многих женщин".

Несмотря на все эти заверения, Виндельштейн часто публикует невероятно отфильтрованные изображения, которые скрывают ее реальный возраст, превращая ее в молодую женщину.

В СМИ полно историй о том, как она сделала первую операцию в угоду мужу-миллиардеру Алеку Вильденштейну более 30 лет назад. Мужчина любил кошек, и ради него женщина изменила разрез глаз на кошачий. Потом Джослин с помощью имплантов увеличила скулы и подбородок, сильно "надула" губы, которые впоследствии немного уменьшила. Все эти эксперименты сделали ее лицо жутким, и она, кроме прозвища "женщина-кошка", получила кличку "невеста Франкенштейна".

Ранее Фокус писал, как Джослин отфотошопила свое лицо так, что ее сложно узнать.