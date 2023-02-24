Прощеное воскресенье 2023: запреты, традиции и приметы, о которых нельзя забыть 26 февраля

Прощеное воскресение – последний день перед Великим постом.

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26 февраля верующие отмечают Прощеное воскресение, которое заканчивает масленичную неделю, а с понедельника, 27 февраля, уже начинается Великий пост, длящийся семь недель, до 15 апреля. Как правило, дата Прощеного воскресения каждый год меняется и зависит от даты начала поста и даты Воскресения Христова. Наши предки в этот день придерживались особенных традиций, а также обращали внимание на приметы. Фокус собрал самое интересное из того, что следует знать о Прощенном воскресеньи

Традиции на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – последний день перед постом, когда можно есть скоромную пищу, а также время подготовки к Великому посту, причем не столько физически, сколько духовно. Верующие идут в церковь, а также просят друг у друга, у родных, близких и знакомых прощения, благодаря этому входят в пост с доброй душой, очищают сердце от грехов. Во время проповеди священник тоже обращается к людям, извиняясь за грехи вольные и невольные.

В храмах в Прощеное воскресение вспоминают также изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек, своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.

Раньше в этот день дочери и сыновья, у которых уже были свои семьи, приходили в родительский дом и просили прощения у отца и матери, а те – у своих детей. Также принято было идти на кладбище и просить прощения у умерших. Прося прощения у кого-либо, принято три раза целоваться. Отсюда пошло и второе название Прощеного воскресенья – "целовальник".

В Прощеное воскресенье на фразу "Прости меня" принято отвечать "Бог простит". Полностью же эта фраза звучит "Бог простит – и я прощаю".

Просить прощения в этот день важно, в первую очередь, для самого просящего, поскольку он тем самым признает, что мог обидеть человека словом или делом, и теперь признает свою вину и раскаивается, облегчая себе же душевный груз.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресение

В этот день нельзя пить алкоголь и нежелательно есть мясные блюда.

Нельзя рукодельничать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.

Категорически запрещается ругаться, злословить, материться и ругать детей.

Нельзя отказывать в просьбе о прощении.

В Прощеное воскресение, по обычаю, трапезничали семь раз – по числу недель, входящих в Великий пост. После семейной трапезы не рекомендуется убирать со стола еду. Все блюда нужно накрыть полотенцем, чтобы призвать в дом благополучие и счастье.

Поскольку, согласно народных верований, в этот день происходит Страшный суд, запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.

Приметы на Прощеное воскресенье