Прощена неділя 2023: заборони, традиції та прикмети, про які не можна забути 26 лютого

Прощена неділя — останній день перед Великим постом.

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26 лютого віряни відзначають Прощену неділю, яка закінчує масляний тиждень, а з понеділка, 27 лютого, вже починається Великий піст, що триває сім тижнів, до 15 квітня. Як правило, дата Прощеного воскресіння щороку змінюється і залежить від дати початку посту та дати Воскресіння Христового. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Фокус зібрав найцікавіше з того, що варто знати про прощену неділю.

Традиції на Прощену неділю

Прощена неділя — останній день перед постом, коли можна їсти скоромну їжу, а також час підготовки до Великого посту, причому не так фізично, як духовно. Віряни йдуть до церкви, а також просять одне одного, у рідних, близьких і знайомих прощення, завдяки цьому входять у піст із доброю душею, очищають серце від гріхів. Під час проповіді священик теж звертається до людей, перепрошуючи за гріхи вільні та мимовільні.

У храмах у Прощену неділю згадують також вигнання Адама з Раю, як нагадування про те, що людина, свавільно, як Адам, віддалившись від церкви, втрачає зв'язок із духовним світом.

Раніше цього дня дочки та сини, які вже мали свої сім'ї, приходили до батьківського дому і просили вибачення у батька та матері, а ті — у своїх дітей. Також було заведено йти на цвинтар і просити вибачення у померлих. Просячи вибачення у будь-кого, заведено тричі цілуватися. Звідси пішла й друга назва Прощеної неділі — "ціловальник".

У Прощену неділю на фразу "Пробач мені" заведено відповідати "Бог пробачить". Повністю ця фраза звучить "Бог пробачить — і я прощаю" .

Просити пробачення в цей день важливо, насамперед, для того, хто просить, оскільки він тим самим визнає, що міг образити людину словом чи ділом, і тепер визнає свою провину і кається, полегшуючи собі ж душевний тягар.

Чого не можна робити в Прощену неділю

Цього дня не можна пити алкоголь та небажано їсти м'ясні страви.

Не можна займатися рукоділлям, прибирати, займатися важкою фізичною працею, прати.

Категорично забороняється лаятися, лихословити, матюкатися та лаяти дітей.

Не можна відмовляти у проханні про прощення.

У Прощену неділю, за звичаєм, трапезували сім разів — за кількістю тижнів, що входять у Великий піст. Після сімейної трапези не рекомендується прибирати зі столу їжу. Усі страви потрібно накрити рушником, щоб призвати в будинок добробут і щастя.

Оскільки, згідно з народними віруваннями, цього дня відбувається Страшний суд, заборонено згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця.

Прикмети на Прощену неділю